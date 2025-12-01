El gobierno de Estados Unidos anunció una revisión exhaustiva de las Green Cards otorgadas a ciudadanos de 19 países considerados de “alto riesgo”, en lo que se perfila como una de las medidas migratorias más estrictas de los últimos años. La decisión fue confirmada por el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joe Edlow, a través de un mensaje en la red social X.

“Bajo la dirección del presidente de Estados Unidos, he ordenado un nuevo examen riguroso y a gran escala de todas las Green Cards de todos los extranjeros de países de interés”, declaró Edlow.

“La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y el pueblo estadounidense no asumirá el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior. La seguridad estadounidense no es negociable”.

¿Qué países están en la lista de revisión de Green Cards?

La revisión afectará a ciudadanos provenientes de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Según USCIS, estos países presentan factores que incrementan el riesgo para la seguridad nacional, como la falta de sistemas confiables de identificación y antecedentes.

La medida se produce tras el tiroteo ocurrido el miércoles en Washington, D.C., donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados cerca de la Casa Blanca.

El presunto atacante, un ciudadano afgano, había sido reasentado en Estados Unidos bajo el programa Operación Aliados Bienvenidos durante la administración Biden, tras la retirada de tropas de Afganistán en 2021.

Este hecho, según Edlow, evidencia fallas en los procesos de evaluación migratoria de la administración anterior.

“Los terribles sucesos de ayer dejan meridianamente claro que la administración Biden dedicó los últimos cuatro años a desmantelar los estándares básicos de investigación y evaluación, priorizando el reasentamiento rápido de extranjeros de países de alto riesgo por encima de la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”, afirmó el director de USCIS. “La vida de los estadounidenses es lo primero”.

La actualización de políticas, efectiva desde el 27 de noviembre de 2025, autoriza a los funcionarios de USCIS a considerar factores específicos de cada país como elementos negativos significativos al evaluar solicitudes de inmigración. Esto incluye aspectos como la capacidad de los gobiernos para emitir documentos seguros y la “prevalencia de redes criminales o terroristas”.

La guía refuerza la medida de Trump que restringe la entrada de extranjeros que puedan representar “riesgos para la seguridad pública”.

“Mi principal responsabilidad es asegurar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible”, subrayó Edlow. “Con efecto inmediato, estoy emitiendo una nueva guía de políticas que autoriza a los funcionarios de USCIS a considerar factores específicos del país como factores negativos significativos al revisar las solicitudes de inmigración”.

La revisión masiva aplicará tanto a solicitudes pendientes como a aquellas presentadas después de la fecha de entrada en vigor. Aunque USCIS no ha detallado el número exacto de Green Cards que serán examinadas, se espera que el proceso afecte a decenas de miles de residentes permanentes y solicitantes.