El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que, a partir del 1 de enero de 2026, entrarán en vigor nuevos ajustes en las tarifas de ciertos formularios migratorios. Estos incrementos responden a la inflación registrada entre julio de 2024 y julio de 2025, conforme a lo establecido en la ley H.R. 1.

La medida afectará principalmente solicitudes relacionadas con asilo, autorizaciones de empleo y estatus de protección temporal (TPS). Si tu solicitud se envía con matasellos posterior a la fecha indicada, deberás incluir el nuevo monto correspondiente.

USCIS publicó una tabla con los costos actualizados. Aquí están los más relevantes:

Formularios que aumentan de precio en 2026

Cuota anual para solicitantes de asilo

Tarifa anterior: $100

Nueva tarifa: $102

Formulario I-765 (EAD) – Solicitud inicial para asilo

Tarifa anterior: $550

Nueva tarifa: $560

Formulario I-765 (EAD) – Solicitud inicial para beneficiarios de parole

Tarifa anterior: $550

Nueva tarifa: $560

Formulario I-765 (EAD) – Renovación o extensión para parole

Tarifa anterior: $275

Nueva tarifa: $280

Formulario I-765 (EAD) – Solicitud inicial para TPS

Tarifa anterior: $550

Nueva tarifa: $560

Formulario I-765 (EAD) – Renovación o extensión para TPS

Tarifa anterior: $275

Nueva tarifa: $280

Formulario I-131 (Parte 9) – EAD solicitado con autorización de nuevo periodo de parole (Re-parole)

Tarifa anterior: $275

Nueva tarifa: $280

Formulario I-821 – Solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS)

Tarifa anterior: $500

Nueva tarifa: $510

Formularios que mantienen su tarifa actual

Formulario I-589 – Solicitud inicial de asilo

Tarifa: $100

Formulario I-765 (EAD) – Renovación para solicitantes de asilo

Tarifa: $275

Formulario I-360 – Petición para Jóvenes Inmigrantes Especiales

Tarifa: $250

¿Por qué se aplican estos aumentos?

USCIS ajusta estas tarifas anualmente para reflejar la inflación, garantizando que los costos operativos del procesamiento de solicitudes se mantengan cubiertos. El objetivo es asegurar la sostenibilidad del sistema migratorio sin depender exclusivamente de fondos públicos.

¿Qué debes hacer si vas a presentar una solicitud?

Verifica la tarifa vigente antes de enviar tu formulario.

Si tu solicitud se envía después del 1 de enero de 2026, incluye el nuevo monto.

Recuerda que el pago debe realizarse mediante métodos electrónicos (ACH o tarjeta), según las nuevas disposiciones de USCIS.

¿Cómo crear una cuenta en línea en USCIS?

Crear una cuenta en línea es gratuito y sencillo. Aquí te explicamos los pasos:

Accede a la página de registro en el sitio oficial de USCIS: https://my.uscis.gov/.

Ingresa tu correo electrónico y haz clic en “Sign Up”. Este correo será tu principal medio de comunicación con USCIS.

Confirma tu cuenta a través del enlace que recibirás por correo electrónico.

Acepta los términos de uso del sistema de servicios en línea.

Crea una contraseña segura, que debe tener al menos ocho caracteres, una letra mayúscula, una minúscula y un símbolo especial.

Configura la verificación en dos pasos, eligiendo cómo recibirás tu código de seguridad (por mensaje de texto, correo electrónico o aplicación de autenticación).

Guarda tu código de respaldo de verificación en dos pasos en un lugar seguro.

Selecciona preguntas de recuperación de contraseña y guarda las respuestas

Elige el tipo de cuenta: solicitante/peticionario o representante legal.

Confirma la creación de tu cuenta. Recibirás un correo de confirmación.

Accede a tu cuenta y selecciona el servicio “myUSCIS” para comenzar a usarla.

Una vez creada, puedes vincular casos presentados en papel si tienes un número de recibo que comienza con “IOE” y un código de acceso en línea.