Si aún no has sacado tu licencia permanente, tienes la oportunidad de obtenerla en 2026: las autoridades confirmaron de qué estados los automovilistas podrán sacar dicha licencia de la Ciudad de México durante ese año, además de que precisaron los requisitos que se pedirán. ¡Checa esta información!

Luego de que se diera a conocer que el trámite de la licencia de conducir permanente continuará en 2026, miles de automovilistas recibieron con emoción la noticia, sobre todo después del caos que hubo en los últimos días, ya que no había citas para hacer dicho trámite.

Debido a la alta demanda y a que cientos de conductores abarrotaron los centros de expedición de la licencia, fue que las autoridades tomaron la decisión de extender el trámite, esto con la finalidad de que todos obtengan el documento, el cual tiene vigencia de por vida.

Es importante que te enteres que esta licencia la pueden sacar varios automovilistas, no sólo los que viven en la CDMX; las autoridades así lo confirmaron e indicaron quiénes sí pueden solicitarla, para que también saquen su cita y acudan por ella cuando la requieran.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente CDMX en 2026?

De acuerdo con lo dado a conocer en el sitio oficial de preguntas frecuentes, en 2025 las personas con domicilio en el Estado de México y en la Ciudad de México pueden sacar la licencia permanente, por lo que se espera que se mantenga dicha medida para el 2026.

¿Qué se necesita para tramitar una licencia permanente en CDMX?

Se espera que los requisitos para sacar la licencia de conducir permanente en la CDMX en 2026 sean los mismos que los de este año, es decir:

Cita .

. Identificación oficial, como INE o pasaporte.

o pasaporte. Comprobante de domicilio .

. Línea de captura pagada.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia permanente CDMX?

Las autoridades de la capital señalaron que el trámite de la licencia de conducir permanente estará disponible todo el siguiente año, por lo que la fecha límite sería el 31 de diciembre de 2026.