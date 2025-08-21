Si aún no has sacado tu licencia de conducir permanente porque no tienes tiempo entre semana, descubre dónde puedes tramitarla en fin de semana: te compartimos las sedes y horarios en donde puedes obtenerla los sábados y domingos; checa cuáles son los requisitos.

Todavía quedan algunos meses para que tramites tu licencia de conducir permanente; las autoridades de la Ciudad de México tienen abierto el trámite desde el año pasado, sin embargo, la fecha límite para obtenerla será diciembre de 2025, por lo que aún estás a tiempo para sacarla.

Con el objetivo de que ninguno de los interesados se quede sin su licencia de conducir permanente es que la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) habilitó módulos los fines de semana para que acudan aquellos que no pueden hacer el trámite de lunes a viernes.

No obstante, por ser sábado y domingo, dichas sedes tienen un horario fijo y cierran temprano, por lo que es importante que los conductores que quieran este tipo de licencia acudan en tiempo y forma, con todos los requisitos necesarios para evitar contratiempos.

¿En qué módulo se puede tramitar la licencia permanente CDMX en fin de semana?

De acuerdo con la Semovi, estos son los lugares en los que puedes sacar tu licencia de conducir permanente en sábado y domingo:

-Macromódulo de la Semovi ubicado en Boulevard 5, Granjas México, Iztacalco, da servicio de de 9:00 a 21:00 horas.

Los módulos que tienen servicio los sábados son:

-Módulo central Insurgentes (Av. Insurgentes Sur #263 planta baja, Col. Roma Norte) en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

-Módulo División del Norte (Av. Municipio Libre #314) de 9:00 a 13:00 horas.

-Módulo Galerías, Plaza de las estrellas (Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J24 1er. piso, Col. Verónica Anzures) de 9:00 a 13:00 horas.

-Módulo de agencias y licencias (Av. Insurgentes Sur #263, 1er. piso, Col. Roma Norte) de 9:00 a 13:00 horas.

Los domingos puedo acudir a los siguientes módulos de 9:00 a 21:00 horas:

-Tesorería Express Eduardo Molina (Calz. San Juan de Aragón 516 DM Nacional).

-Tesorería Express Miguel Angel de Quevedo (Av. MIguel Angel de Quevedo 175, Oxtopulco, Coyoacán).

-Tesorería Express Felix Cuevas (San Francisco 1621, Tlacoquemecatl del Valle).

-Tesorería Express Miramontes (Av. H. Escuela Naval Militar 753, Coapa).

-Tesorería Express Magdalena de las Contreras (Av. Alvaro Obregón 1415, La Cruz).

-Tesorería Express Acoxpa (EJE 1 oriente, Canal de Miramontes, Narciso Mendoza, Super Manzana 5).

¿Qué precio tiene la licencia permanente en México?

Las autoridades informaron que la licencia permanente CDMX tiene un precio de $1,500 pesos.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), los requisitos que debes presentar son:

-Acudir con cita.

-Identificación oficial vigente.

-Comprobante de domicilio.

-Pago de derechos.