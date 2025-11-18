Buenas noticias para los conductores de la Ciudad de México y del Estado de México: la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, anunció que se ampliará el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente, por lo que podrás sacarla en 2026. ¿Aumentará de precio para el siguiente año? Te contamos todos los detalles de esta noticia.

En los últimos días, cientos de conductores abarrotaron los módulos de expedición de la licencia permanente debido a que el trámite estaba por expirar, ya que la fecha límite establecida por las autoridades era hasta el 31 de diciembre de 2025 y ya no había citas.

Por tal motivo, en esta última semana se vieron largas filas y se brindó servicio hasta las 9 de la noche, con la finalidad de que nadie se quedara sin su documento, el cual no expira y dura de por vida. Debido a que varios automovilistas manifestaron su preocupación por quedarse sin su licencia es que Brugada decidió ampliar el plazo y permitir que durante 2026 también se pueda sacar dicha licencia.

“El día de hoy les informamos que, justamente a petición de la ciudadanía, hemos decidido integrar al paquete financiero la ampliación de licencias permanentes durante 2026”, dijo.

Nueva fecha límite para tramitar la licencia permanente CDMX

Se espera que el trámite de la licencia permanente esté disponible durante todo 2026, por lo que la nueva fecha límite para sacarla sería el 31 de diciembre 2026. “Vamos a convocar a la ciudadanía a que programe con calma su trámite de licencia permanente que estará todo el 2026”, dijo la jefa de gobierno.

Clara Brugada agregó que se implementarán métodos que ayuden a agilizar la realización del trámite, esto con la finalidad de que todos puedan tener el documento. El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que hasta el 16 de noviembre se habían expedido un millón 390 mil 606 licencias permanentes, por lo que se había recaudado 2 mil 341 millones 716 mil pesos, dinero que se utilizará en el fideicomiso para mejorar la movilidad en tres ejes: movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público.

¿Aumentará el precio de la licencia permanente CDMX en 2026?

Hasta el momento, no se tiene información sobre que el precio de la licencia permanente aumente en 2026, por lo que se espera que durante el siguiente año cueste lo mismo: $1,500 pesos.

Requisitos para sacar la licencia permanente en 2026

Se prevé que los requisitos para sacar la licencia de conducir permanente en la CDMX sean los mismos que los de este año:

-Cita.

-Identificación oficial, como INE o pasaporte.

-Comprobante de domicilio.

-Línea de captura pagada.