¿Sabías que hay una nueva licencia de conducir? Las autoridades de México lanzaron este tipo de licencia que será obligatoria para algunos conductores del país; te explicamos cómo es, qué requisitos necesitas para tramitarla, cuál es su precio y quiénes deben sacarla. ¡Toma nota!

Recientemente, se dio a conocer que se realizarían cambios en el reglamento de tránsito, esto como una forma de proteger a los ciudadanos y, también, a los automovilistas.

Tras el lamentable accidente sucedido en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, las autoridades decidieron aplicar nuevas medidas para evitar que una tragedia así vuelva a suceder; es por este motivo que lanzaron la licencia E13, la cual ha generado dudas entre la población, ya que desconocen si todos deben tramitarla y sólo algunas personas.

¿Para quién es OBLIGATORIO tramitar la nueva licencia de conducir?

El gobierno de la Ciudad de México indicó que la nueva licencia de conducir E13 es exclusiva para los conductores de transporte de carga de sustancias tóxicas o peligrosas.

“En el artículo 126 se asigna la Licencia tipo “E12” para la conducción del transporte especializado que así establezca la secretaría, mientras que la Licencia tipo “E13” será exclusiva para la conducción de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas”, señaló la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) en un comunicado.

Asimismo, añadieron: "Estas modificaciones se suman a las reformas aplicadas al Reglamento de la Ley de Gestión Integral y Protección Civil, y al Reglamento de Tránsito, ambos también de Ciudad de México, a fin de fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de movilidad para la correcta operación de las unidades y los operadores que ofrecen el servicio de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas".

Requisitos para sacar la nueva licencia de conducir CDMX

Los requisitos que necesitas para tramitar la licencia E13 son:

Contar con un dictamen de seguridad otorgado por la autoridad competente, que avala el conocimiento en el manejo de sustancia tóxicas.

otorgado por la autoridad competente, que avala el conocimiento en el manejo de sustancia tóxicas. Acreditar o contar con Licencia tipo ”A” con al menos tres años de antigüedad

con al menos tres años de antigüedad Acreditar que cuenta con los conocimientos suficientes en la conducción de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas.

¿Cuál es el costo de la nueva licencia de conducir?

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, los precios de la Licencia Tipo E Transporte Especializado son:

-Por dos años: $1,977 pesos.

-Por tres años: $2,970 pesos.