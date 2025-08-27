¿Te enteraste sobre el descuento de 50% para la licencia de conducir permanente CDMX? En los últimos días circuló información sobre esta oferta para hacer el trámite, por lo que surgieron dudas, sobre todo, para quiénes aplicaría dicho beneficio. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) respondió y confirmó si habrá descuento.

La licencia de conducir permanente es un documento que elimina los trámites y pagos recurrentes de renovación, permitiendo así a los conductores circular con una licencia con vigencia de por vida.

Dicha licencia fue reincorporada por la CDMX desde el año pasado, por lo que a partir de noviembre de 2024 se ofrece su expedición únicamente a conductores de auto y no de motocicletas u otros vehículos.

La licencia de conducir permanente es uno de los documentos más solicitados, es por eso que cuando comenzó a circular información sobre su descuento, varias personas se preguntaron si era real y en qué casos se podría aplicar. Ante tales dudas, la Semovi aclaró la situación.

Semovi confirma si habrá 50% de descuento en licencia permanente CDMX

En un comunicado, la Semovi señaló que es falso que haya un descuento del 50% en el trámite de la licencia de conducir permanente CDMX. Precisó que dicha información no es real y menos que se otorgue tal beneficio para adultos mayores con credencial INAPAM.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en CDMX 2025?

En 2025 el costo de la licencia de conducir permanente CDMX es de $1,500 pesos; dicho pago de derechos es obligatorio para poder obtener el documento, por lo que es muy importante que lo hagas.

¿Cómo sacar cita para licencia permanente CDMX?

Puedes sacar tu cita para la licencia permanente:

-En el enlace https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/, en el Sistema de Citas en Línea de la Semovi; inicia sesión y da clic en “Agendar Cita”; si ya tienes Licencia Tipo “A” de la Ciudad de México, dirígete a “Licencias y Permisos de Conducir para Menores”; entra al apartado “Licencia Tipo 'A'" y da clic en “Expedición de Licencia Tipo 'A' Permanente”; escribe tu CURP y la Línea de Captura de tu pago.

-También por WhatsApp puedes hacerlo, sólo guarda como contacto el número 5556581111 y comienza una conversación con el chatbot.

-Por teléfono marca al *0311 de Locatel y sigue los pasos.