Si tienes auto propio y quieres sacar tu licencia de conducir permanente, es importante que acudas pronto a los módulos de expedición porque se acaba el tiempo. ¿Hasta cuándo tienes para hacer el trámite? Este es el último día para obtenerla; checa cuáles son los requisitos, el precio y cómo sacar cita. ¡Toma nota!

La licencia de conducir permanente es el documento que permite a los automovilistas circular por México: dicha licencia ya no se tiene que renovar cada cierto tiempo, debido a que su vigencia es de por vida, con lo que se garantiza una reducción en el gasto de bolsillo de los conductores.

¿Quieres sacar tu licencia de conducir permanente? La CDMX tiene abierto este trámite para los conductores que cumplan con los requisitos y con el pago del trámite; no obstante, las autoridades establecieron una fecha límite para obtenerla y dicho plazo está por cumplirse.

¿Hasta cuándo tienes para tramitar la licencia de conducir permanente CDMX?

La fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente es diciembre de 2025, por lo que aún tienes cerca de cuatro meses para sacar dicho documento, en caso de que el plazo máximo sea el 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo tramitar la licencia permanente CDMX 2025?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), los requisitos que debes presentar para tramitar la licencia de conducir permanente son:

Acudir con cita .

. Presentar identificación oficial vigente .

. Comprobante de domicilio .

. Pago de derechos.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente CDMX?

Considera que el costo de la licencia de conducir permanente es de $1,500 pesos. Recuerda que este documento no se renueva y no vence.

¿Cómo sacar cita para licencia permanente CDMX?

Tienes varias opciones para sacar tu cita para tramitar la licencia de conducir permanente CDMX; elige la que más se ajuste a tu tiempo y posibilidades:

Cita licencia permanente CDMX página web

-Ingresa al enlace https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/, al Sistema de Citas en Línea de la Semovi; inicia sesión y da clic en “Agendar Cita”; si ya tienes Licencia Tipo “A” de la Ciudad de México, dirígete a “Licencias y Permisos de Conducir para Menores”; entra al apartado “Licencia Tipo 'A'" y da clic en “Expedición de Licencia Tipo 'A' Permanente”; finalmente, escribe tu CURP y la Línea de Captura de tu pago.

Cita licencia permanente por WhatsApp

Es muy fácil: únicamente debes entrar a tu WhatsApp, guardar como contacto el número 5556581111 y comenzar una conversación con el chatbot.

Cita licencia permanente por teléfono

Para sacar cita vía telefónica marca al *0311 de Locatel y sigue los pasos.

¿Quién no podrá sacar la licencia permanente CDMX?

Las autoridades señalaron que la licencia permanente CDMX no podrá ser tramitada por conductores que hayan tenido sentencias por delitos asociados a siniestros viales o que hayan sido sancionados por el Programa “Conduce Sin Alcohol”.