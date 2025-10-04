El trámite de la licencia permanente está a punto de llegar a su fin y aun hay miles de conductores que no han sacado su licencia de por vida. ¿Eres uno de ellos? Si es así, no te preocupes ya que te compartimos el tutorial con todo lo que necesitas saber para obtener tu licencia de conducir permanente sin hacer examen; además, entérate de los requisitos, el precio de este documento y cómo sacar cita.

La licencia de conducir permanente volvió a estar disponible desde el año pasado; en noviembre de 2024 las autoridades abrieron el trámite para que todos los interesados en sacarla pudieran hacerlo y, de esta forma, no tuvieran que renovar su licencia cada cierto tiempo.

Pero la fecha de trámite tiene una vigencia y dentro de poco ya no podrá sacarse por lo que es muy importante que te des prisa, reúnas los requisitos y cubras el costo.

Eso sí, es fundamental que sepas que en ciertos casos debes presentar una prueba para que te den la licencia. Sin embargo, aquí te compartimos el tutorial para que la saques sin hacer examen.

Guía sencilla para sacar la licencia permanente sin hacer examen

Para obtener la licencia de conducir permanente sin realizar examen debes seguir estos pasos:

-Haz tu cita en la página https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ en el día y la hora de tu preferencia.

-Presenta tu identificación oficial vigente.

-Muestra tu licencia tipo A emitida por las autoridades de la CDMX (este documento te exenta de presentar el examen).

-Después, entrega tu comprobante de domicilio y el pago de derechos.

-Finalmente, esperar a que te entreguen tu licencia de conducir permanente y listo.

¿Cuándo termina el trámite del licencia permanente CDMX?

La fecha límite para sacar la licencia permanente es diciembre de 2025 por lo que los automovilistas únicamente tienen tres meses para obtenerla.

¿Cómo tramitar la licencia permanente CDMX 2025?

Los requisitos que necesitas para tramitar la licencia permanente son:

Acudir con cita.

Identificación oficial vigente .

. Comprobante de domicilio.

Pago de derechos.

¿Dónde tramitar la licencia de conducir permanente?

El trámite se podrá realizar en un macromódulo instalado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, el cual está ubicado en la Puerta 6, Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, CDMX.

De igual forma, las autoridades informaron que hay módulos disponibles en

-11 oficinas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

-10 oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

-6 puntos de Tesorería Exprés.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en la CDMX 2025?

De acuerdo con la SEMOVI, la licencia permanente tiene un precio de $1,500 pesos.

¿Cómo agendar cita para licencia permanente CDMX?

Puedes sacar cita de las siguientes formas: