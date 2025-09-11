¿Ya tienes tu licencia permanente? ¿Quieres cambiar la licencia de conducir tradicional que tienes por esta de vigencia de por vida? Aún estás a tiempo de hacerlo, tan sólo debes seguir los pasos correctos para obtenerla y así ya no tener que gastar en su renovación; te compartimos una guía rápida y sencilla del trámite para que la cambies cuanto antes.

Faltan unos meses para que cierre el trámite de la licencia de conducir permanente y ya no se expida en la Ciudad de México; las autoridades capitalinas han informado que se podrá obtener hasta diciembre de 2025, por lo que hicieron un llamado a los conductores de la Zona Metropolitana del Valle de México para que la tramiten.

Una de las dudas más frecuentes que tienen los automovilistas es si pueden cambiar su licencia tradicional tipo A por la licencia permanente, esto con la finalidad de ya no gastar en la renovación de dicha credencial. La respuesta es sí, así lo han señalado las autoridades, no obstante, es importante que cumplan con algunos requisitos.

Paso a paso para convertir la licencia tipo A en permanente

El proceso para cambiar tu licencia de conducir tipo A a licencia de conducir permanente es fácil:

Paso 1 . Descarga la aplicación móvil “App CDMX”.

Paso 2 . Selecciona “Documentos Digitales”.

Paso 3 . Da clic en “Renovar”

Paso 5 . Inicia el proceso de renovación y sigue las instrucciones.

Paso 6 . Introduce los datos de la tarjeta de crédito o débito para realizar el pago.

¿Se puede tener la licencia de conducir A y la licencia permanente?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX(Semovi), sí se puede, ya que la licencia permanente sólo te permite conducir automóvil, no motocicleta. Para conducir moto debes tener la A1 o A2.

¿Quiénes no hacen examen para licencia de conducir permanente?

Las personas que ya cuentan con una licencia tipo A de la CDMX, sin importar su vigencia, no hacen examen para obtener la licencia permanente.

¿Qué necesito para sacar mi licencia en la CDMX?

-Identificación oficial vigente.

-Comprobante de domicilio.

-Pago de derechos.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente CDMX 2025?

El costo de la licencia permanente es de $1,500 pesos. Recuerda que este documento no se renueva y no vence, por lo que a la hora de sacarla se hace un pago único.