Una antigua entrevista de Ángela Aguilar resurgió para volver a encender las redes sociales, ya que usuarios viralizaron un video en el que la hija de Pepe Aguilar hace un comentario sobre su característico corte de cabello y menciona que la estrella internacional Dua Lipa, habría “copiado” su look, opinión que fue apoyada por el intérprete de “Por Una Mujer Bonita”.

En un video que circula nuevamente en redes sociales, la esposa de Nodal habla sobre el impacto que tuvo su corte de cabello corto, una imagen que durante años se convirtió en una de sus principales características. De hecho, Pepe Aguilar, quien también está presente en dicha entrevista, asegura que su hija llevaba años utilizando ese corte de cabello.

“Desde chiquitita le ha gustado usarlo así, desde chiquitita ha sido el distintivo tuyo…antes de Dua Lipa y todas estas mujeres”, expresó Pepe Aguilar mientras defendía a su hija; inmediatamente después de estas palabras, Ángela Aguilar respondió: “Casualmente se cortó el pelo hace dos años cuando yo saqué Primero Soy Mexicana”.

El clip rápidamente se viralizó en TikTok, X, Instagram y Facebook, donde miles de internautas debatieron si la intérprete de regional mexicano realmente insinuó que la cantante británica se inspiró en su imagen o si sus palabras fueron tomadas fuera de contexto.

“De hecho Dora la exploradora fue creada basada en ella”, “Pero adivinen quién sí se casó en MAYO? Exacto! Dua lipa”, “Cristóbal Colón también le copió a Angela Aguilar”, “¿Ella le abrió el camino a Dua Lipa?”, “¿Cómo se atreve a decir que Dua Lipa le copió?” y “Pero su distintivo principal y único son la esponjas” fueron algunos de los comentarios.

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Seguramente, hace muchos años, Ángela Aguilar no imaginó la cantidad de críticas que recibiría en 2026; tampoco dimensionó el peso que tendrían sus palabras del pasado en su presente, pero la realidad es que en las redes sociales los usuarios se han encargado de recordar todas sus entrevistas y los comentarios que emitió para revivirlos y lanzarse en su contra.