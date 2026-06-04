El romance entre los conductores Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel causó sensación desde que fue confirmado hace unos pocos meses. Ahora, el tema volvió a estar en boca de todos tras revelarse algunos detalles sobre cómo surgió su inesperado amor.

En una entrevista que dio al podcast de Johnny Abraham, Legarreta habló de cómo se dio su noviazgo con Origel, de 33 años de edad , luego de haber mantenido una larga amistad, y cómo fue su primer beso en Morelos. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Según contó, Andrea, de 54 , invitó a Luis Carlos a una boda fuera de la ciudad, al inicio se habían quedado en hoteles separados, pero la presentadora decidió hospedarse en el mismo lugar que Origel.

Previo a la fiesta, Andrea había tenido un percance con su ropa, por lo que le pidió ayuda a Luis Carlos; en el momento en que tuvo contacto con ella, Andrea supo que estaba enamorada y a partir de allí comenzaron a coquetear hasta hacerse pareja.

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“(...) No podíamos cerrar los tres botones de la espalda. Yo tenía la espalda descubierta y nada más eran tres botones. Entonces le dijo: ‘Oye, ¿me puedes ayudar con los botones?’ Me daba pena. Y entonces me dice: ‘Sí, claro’. Y al momento de que él me empieza a abrochar. Ahí lo sentí. Hasta me tapé los brazos para que no viera que tenía la piel chinita. Me sentí viva. Dije: ‘Ay sí, todavía estoy viva, todavía respiro’”, narró.

Cabe recordar que en redes sociales hicieron sus primeras publicaciones juntos con fotos y videos tomados en la misma boda en Morelos.

Aunado a esto, recordó el primer beso que se dieron en la noche, narrando el momento de forma romántica y especial: “(...) Nos sentamos a ver una fogata, ahí en el lugar. La cercanía fue importante. Y de pronto ya estábamos besándonos ahí con el Tepozteco de testigo”, contó.

En la misma charla habló sobre la brecha de edades que hay entre los dos y cómo ha sido su experiencia tomándole más importancia en cosas particulares, en lo que tienen en común y en lo que los hacen felices juntos, que en las diferencias de edad o lo que dice la gente.

“La verdad no pienso: ‘Ah si fuera más grande’. En realidad, creo que tú haces una conexión con la persona por muchas cosas: por cómo piensas, cómo sientes, cómo vives. Yo creo que sí tiene que haber cosas en común, pero también sumarse”, respondió la presentadora del programa Hoy.

Y agregó sobre su convivencia, primero como amigos y ahora como pareja: “Él y yo, además, nos reímos mucho. Cuando lo iba a ver siendo amigos, me daba mucha emoción saber que lo iba a ver, me sentí muy feliz de saber que lo iba a ver. Siempre, la plática no termina, las risas, sin la angustia de que pueda ser alguien que pueda aprovecharse de que eres una persona pública; siempre discreto, siempre caballero, dulce; en él he encontrado una dulzura muy grande, una atención de todo”.

En la misma charla, Andrea contó que consideró a Luis Carlos como “el hombre perfecto” y que incluso se lo comentó antes de empezar a salir, pero intentó poner límites por los más de 20 años que los separan.

“Tienes todas las características que a mí me gustarían o que me gustan. Sin embargo, lastima que estés tan chico, porque si no serías mi novio”, recordó haberle dicho.