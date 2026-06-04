Bethenny Frankel, conocida por ser estrella del reality show estadounidense Real Housewives of New York City, ha sido tema de conversación en redes sociales los últimos días luego de desfilar con poca ropa para Sports Illustrated Swim Week.

Y es que la celebridad, de 55 años de edad, arrasó al caminar sobre la pasarela con un par de trajes de baño diminutos. Uno de ellos se trató de un conjunto negro bondage con bikini atado en los costados y bralette bandeau con cuello halter. También usó un bikini tejido de colores combinado con un bra de cuello halter y copas triangulares.

En el mismo desfile, Frankel apareció usando un monokini rojo, muy al estilo de Pamela Anderson en Baywatch, con escote circular y corte alto en las piernas; así como un conjunto color nude con bra decorado con cuentas.

Para el show, la celebridad neoyorquina eligió un estilismo glamoroso y llamativo; su cabello, en corte bob largo, se lució peinado en mechones lacios con raja en medio, enmarcando su rostro destacado con maquillaje en tonalidades bronceadas, labial nude y sombras marrones en los párpados.

Luego de que las imágenes de su desfile se hicieran virales en redes sociales, la estrella de televisión recibió comentarios mixtos sobre su participación en el evento de Sports Illustrated y su imagen, siendo la figura que conserva a los 55 años el tema principal de los comentarios en internet.

En su cuenta de TikTok, Frankel respondió a sus haters que criticaron su figura y su ”piel de gelatina”, destacando que no hace ejercicio y que sólo subió a la pasarela para “hacer lo que le diera la gana (...) y divertirse”, sin intentar ser una modelo.

“Ahora sé cuántos años tengo. No lo pensé hasta el año pasado, cuando todo el mundo le dio tanta importancia”, comentó y añadió que se divirtió durante el show junto a otras participantes “de todas formas, tamaños, alturas, edades, razas, orígenes… mujeres simplemente increíbles”.

En su publicación de TikTok destacó que los usuarios de internet nunca van a estar a gusto con lo que la gente haga, en especial cuando las marcas y las modelos apuesten por cuerpos e ideales inclusivos, además dijo que los gustos y opiniones de las personas no son asunto suyo.

La estrella de Real Housewives of New York City colaboró con Sports Illustrated junto a otras celebridades del mundo del entretenimiento y cantantes, como Lizzo, Tiffany Haddish y la personalidad de tv Stasi Schroeder.

El desfile será transmitido el próximo 9 de junio a través de Hulu.