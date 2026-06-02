Hailey Bieber rompió el internet con una atrevida sesión fotográfica hecha para promocionar los recientes lanzamientos de su marca de belleza Rhode para la temporada veraniega. Utilizó Instagram para presumir su silueta de infarto ataviada sólo con un pequeño traje de baño de dos piezas oscuro.

La celebridad posó para las cámaras en la orilla del mar, luciendo un pequeño traje de baño negro, compuesto por un sostén de finos tirantes atados al estilo halter y un bikini de cintura baja.

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En la imágenes, Hailey presumió su trabajada silueta, belleza al natural con maquillaje en tonos naturales y con una sensual posé que dejó a la vista su derrière y su esculpida espalda.

“Verano de @Rhode” escribió en el collage de fotos en blanco y negro que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En una publicación previa también en Instagram, la modelo se dejó ver posando con un traje de baño color marrón y un top de manga ¾.

En estas imágenes, la celebridad posó recostada en la playa presumiendo su belleza inigualable y mostrando algunos de los nuevos productos de belleza.

En otras tomas se dejó ver divirtiéndose en el detrás de cámaras de la sesión fotográfica y usando algunos de los artículos nuevos. Según anunció en estas fotos, la nueva línea saldrá a la venta el próximo 9 de junio en su sitio web: “Suban chicos, es un verano @rhode llega el 9 de junio”.

La actividad de la modelo en redes ocurre meses después de que revelara en una entrevista con GQ que desea tener más hijos con su esposo Justin Bieber, con quien comparte al pequeño Jack Blues.

Al reflexionar sobre su experiencia como madre primeriza, comentó: “No creo que haya nada que te pueda decir al respecto que te prepare hasta que lo hagas tú misma. Pero me siento mucho más preparada para volver a hacerlo, a diferencia de lo poco preparada que me sentí al hacerlo por primera vez”.

Por su parte, confesó en un episodio de octubre del podcast In Your Dreams con Owen Thiele que “definitivamente” desea tener más hijos en un futuro próximo.

“Sé que quiero más de uno. Pero siempre supe que quería ser madre. Desde pequeña, siempre me imaginé teniendo hijos”, señaló.