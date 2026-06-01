Georgina Rodríguez, la prometida de Cristiano Ronaldo, ha vuelto a captar la atención de sus 72 millones de seguidores en Instagram. Durante su reciente break vacacional en las playas Arabia Saudita, la estrella de las redes sociales aprovechó para lucir su inigualable belleza y espectacular figura, resultado de su dedicación al ejercicio y lujoso estilo de vida.

En una serie de fotografías compartidas, la influencer y modelo deslumbró al posar con varios looks casuales, pero glamorosos, uno de ellos se trató de un traje de baño negro con bralette de cuello halter, que combinó con una gorra verde de Ralph Lauren.

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También lució un conjunto de lujo de chandál beige con un top negro de escote llamativo, zapatillas de tacón de aguja, una mascada el el cabello y un bolso negro. En todas las fotografías, la futura esposa de CR7 se lució con accesorios de diamantes, incluido su anillo de compromiso, y gafas solares de diseñador.

Complementó su imponente apariencia con su cabello recogido y maquillaje en tonalidades naturales que realzaron su belleza: labial nude, blush bronceado, sombras marrones y un fino cat eye.

En otras fotografías que compartió la estrella de Soy Georgina aparece Cristiano Ronaldo haciendo ejercicio y los hijos que comparten divirtiéndose frente al mar. “Lo mejor de mi vida”, escribió en una foto.

La modelo, que comparte una vida de lujo junto a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, recientemente habló como pocas veces sobre su compromiso y la historia de amor que mantienen desde hace casi una década.

Tras anunciar su compromiso en agosto de 2025 con un emotivo “Sí, acepto”, la pareja ya está planeando su esperada boda en Madeira, Portugal, una vez que el futbolista concluya sus compromisos en el Mundial 2026, según se ha informado a través del medio Jornal da Madeira.

Georgina se sinceró en una entrevista con ELLE sobre el espectacular anillo valuado en más de 3 millones de dólares que recibió de Ronaldo, asegurando entre risas que era “lo mínimo” después de tantos años de espera.

“Es precioso. Es lo mínimo que podía ofrecerme después de diez años de espera (risas). La verdad es que, cuando me propuso matrimonio, era lo último que tenía en mente”, señaló la celebridad.

En una entrevista separada, Cristiano Ronaldo reveló algunos detalles de su próxima boda con la madre de sus cinco hijos. El futbolista detalló que se casarán durante el verano, luego de concluir su participación en el Mundial.

Según contó el astro, su boda se llevará a cabo de manera privada y sencilla, ya que a la celebridad de la televisión “no le gustan las grandes fiestas, le gustan las cosas privadas”.