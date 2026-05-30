Adrián Marcelo, de 36 años, sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre las consecuencias personales que enfrentó tras su paso por La Casa de los Famosos 2024. Durante una reciente entrevista, Adrián Marcelo reveló que la experiencia dentro del programa tuvo un fuerte impacto en distintos aspectos de su vida, incluyendo su relación de pareja, al punto de asegurar que “me costó hasta mi matrimonio”.

Hace dos años, La Casa de los Famosos México transmitió uno de los momentos más polémicos de la televisión, luego de que Adrián Marcelo abandonara de forma voluntaria y abrupta el reality show el 4 de septiembre de 2024. Su salida se dio tras semanas de intensas polémicas, enfrentamientos verbales y una fuerte presión social y comercial hacia la producción del programa.

Recordemos que el regiomontano sostuvo fuertes discusiones con Gala Montes, a quien atacó directamente ironizando sobre su diagnóstico de depresión. No obstante, el comentario que detonó su saida fue cuando Adrián Marcelo mencionó ante las cámaras la frase: "Una mujer menos que maltratar"; Odalys Ramírez lo confrontó en vivo pidiéndole una aclaración y el influencer justificó el comentario como "humor negro", lo que desató una nueva y violenta pelea en vivo con Gala Montes, quien lo acusó directamente de ser un "misógino" y un "maltratador".

Tras su salida de La Casa de los Famosos, Adrián Marcelo continuó desarrollando proyectos digitales, entrevistas y contenido para redes sociales. Sin embargo, ha reconocido en distintas ocasiones que la experiencia marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal.

En una entrevista con Nayo Escobar en YouTube, Marcelo platicó sobre la forma que le afectó La Casa de los Famosos y las consecuencias que aún enfrenta por haber participado.

“Yo sí me fui por la puerta de atrás y lo que quiera la banda, no estoy diciendo que fue perfecto, me costó hasta mi matrimonio”, reconoció y agregó: “No solo el reality, a partir del reality, yo me ausenté como de este mundo”.

Asimismo, indicó que la presión derivada de la controversia provocó cambios en su personalidad. “Me hizo aislarme, me hizo alguien un poco más frío, me volví más paranoico, desconfiado, ausente”, contó.

Y no sólo eso, sino que también ofreció una disculpa pública a quienes fueron afectados por esa etapa de su vida: “La verdad, no considero que someter a alguien a lo que yo sometí, no solo a mi esposa, a mi familia, les ofrezco una disculpa”, dijo.

Finalmente, confesó que padece depresión: “Como que no pude salir de eso, laboralmente es algo que he podido capitalizar (...) yo creo que sigo en una depresión (...) estoy pasando por una etapa de oscuridad y aun así siento que veo la luz al final del túnel (...) no estoy en la mejor etapa de mi vida”.