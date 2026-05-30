Después de varios días ausente frente a las cámaras, Ángela Aguilar reapareció junto a su esposo, Christian Nodal, durante un concierto en la Plaza de Toros México. Sin embargo, más allá de su presencia en el evento, lo que llamó la atención de usuarios de redes sociales fue su imagen sobre el escenario y la forma en la que se desenvolvió en el concierto, ya que señalaron que imitó a Cazzu. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Te contamos.

En redes sociales, varios internautas aseguraron que el nuevo estilo de Ángela Aguilar recordó al de la cantante argentina, desatando una nueva ola de comparaciones y comentarios.

Durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, Ángela Aguilar apareció sobre el escenario para acompañarlo en el tema “Dime Cómo Quieres”. Sin embargo, la manera en la subió al escenario fue muy similar a la forma en la que Cazzu se unió al concierto de Bad Bunny, en febrero pasado.

En aquella ocasión, la argentina salió a través de una plataforma elevadora mecánica ubicada en el centro del escenario principal. La hija de Pepe Aguilar hizo la misma entrada, con la diferencia de que ella salió de espaldas a su pareja.

El video del momento rápidamente comenzó a circular en diversas plataformas, como TikTok; de igual forma internautas comentaron que algunos elementos del look de Ángela les recordaron a la estética que ha utilizado Cazzu en distintos conciertos y apariciones públicas.

El elmento que más llamó la atención fueron las sandalias, ya que según en redes, son similares a las que Cazzu lució en el concierto de Bad Bunny.

Hasta el momento, Ángela no ha emitido comentarios sobre las comparaciones surgidas tras su aparición en la Plaza de Toros.

Ángela y Nodal cantaron juntos en la Monumental Plaza de Toros México en una fecha muy especial para ellos ya que el 29 de mayo celebraron su segundo aniversario de la boda en Roma, la cual según indicaron, fue espiritual.