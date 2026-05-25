Hace unas semanas, Saúl 'Canelo' Álvarez fue tema de conversación luego de que se afirmara que tuvo un romance secreto con Ángela Aguilar ya estando casado con Fernanda Gómez.

Tras la polémica que se generó y sin haber desmentido o afirmado los rumores, el boxeador se ha mostrado feliz con su esposa, en especial en estos días que celebran su quinto aniversario de bodas.

En redes sociales, la modelo y empresaria compartió un video en el que presumió el enorme y costoso regalo con el que el pugilista celebró su aniversario: un pasillo lleno de pétalos de rosas rojas, además de múltiples ramos con la frase: “Feliz 5to aniversario” y globos en forma de corazón.

Previo a la sorpresa floral, el boxeador le dedicó un mensaje a la madre de sus hijas María Fernanda y Eva Victoria en el que puso: “Felices 5 años de casados, hermosura. Que sean muchísimos más juntos, llenos de amor, felicidad y momentos inolvidables. Te amo”.

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Por su parte, Fernanda compartió fotografías de su boda y un mensaje dedicado a Saúl en el que le dijo: “Feliz 5 años de casados. Te amo mucho por muchos más a tu lado. Qué dicha que seas mi esposo y el papá de mis hijas. Martes 13 con su Viernes 13”.

No se sabe en dónde la pareja ha celebrado su aniversario, pero en sus stories de Instagram, Canelo compartió un video desde un penthouse en Arabia Saudita. Hace unos días llegó a Egipto para la conferencia de prensa de su próxima pelea contra el boxeador francés Mbilli.

Canelo y su esposa se vieron envueltos en el drama mediático de Ángela Aguilar hace unos días, luego de que el periodista Javier Ceriani revelara que el boxeador y la hija de Pepe Aguilar tuvieron un romance, después de que Canelo ya se había casado con Fernanda.

Si bien el tema se trató como rumores dado que no hay información confirmada por terceros ni por los propios involucrados, los usuarios de internet ataron cabos teniendo en cuenta que Ceriani detalló que Canelo llegaba a sus encuentros en secreto en un helicóptero privado.

Y es que en una entrevista, Ángela relató que tuvo un enamorado que llegaba a su departamento de Houston, Texas, en helicóptero y después se la llevaba a pasear.

“Bueno, una vez, me estoy poniendo roja, yo estaba teniendo un muy mal día y me acuerdo que me dice esta persona, me dice: ‘Oye, a ver, métete a bañar’. Ya me entraron ganas, le dije: ‘Ah, bueno, ya salí, ya me siento mejor’. Y de repente escucho [helicóptero]. Y abre la puerta y agarró un helicóptero, voló para... [ríe] Dios. Qué locura”, recordó la ahora esposa de Christian Nodal.