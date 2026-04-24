Continúan revelándose detalles de lo que habría sido la relación prohibida y secreta del Canelo y Ángela Aguilar cuando éste ya tenía una relación con su actual esposa Fernanda Gómez; de hecho, la hija de Pepe Aguilar en su momento habría dado detalles de uno de los gestos románticos del pugilista, quien supuestamente habría ido en helicóptero a verla a Houston.

El nombre de Saúl “Canelo” Álvarez se robó los titulares, pero esta vez no por su carrera en el ring, sino por un supuesto episodio romántico que lo vincula con la esposa de Nodal.

Todo comenzó cuando el periodista Javier Ceriani reveló en su programa la identidad de las parejas que ha tenido Ángela a lo largo de su vida; entre la información dada a conocer relató que la joven de 22 años habría sido amante del 'Canelo', pues este romance sucedió cuando él ya estaba con Fernanda Gómez.

Incluso señaló que Pepe Aguilar lo sabía y que él ayudó para que no se filtrara la información ni saliera a la luz que ellos se veían a escondidas en el departamento de soltera de Ángela.

Posteriormente a esto, Ceriani nuevamente reveló en su programa detalles de cómo era que el Canelo llegaba al hogar de Ángela y de qué forma eran sus citas; aseguró que en una de las ocasiones, el boxeador llegó en helicóptero, sorprendiendo así la intérprete de “Dime Cómo Quieres”.

Este detalle hizo que el público recordara la vez en la que Ángela Aguilar contó cuál había sido el gesto más romántico que había recibido de parte de un pretendiente, a lo que ella respondió: “Bueno, una vez, me estoy poniendo roja, yo estaba teniendo un muy mal día y me acuerdo que me dice esta persona, me dice: ‘Oye, a ver, métete a bañar’. Ya me entraron ganas, le dije: ‘Ah, bueno, ya salí, ya me siento mejor’. Y de repente escucho [helicóptero]. Y abre la puerta y agarró un helicóptero, voló para... [ríe] Dios. Qué locura”.

@itzel.luna291 el gesto más romántico q a recibido Ángela Aguilar ♬ sonido original - Itzel Luna

Aunque no existen imágenes oficiales que confirmen el hecho, el relato ha sido suficiente para detonar especulaciones sobre una posible cercanía entre ambas figuras públicas.

Hasta ahora, ni el equipo de Saúl “Canelo” Álvarez ni Ángela Aguilar han confirmado o desmentido la versión. Este silencio ha alimentado aún más el interés de los internautas quienes cuestionan duramente a la hija de Pepe Aguilar ya que señalan que nuevamente se “habría metido” entre una pareja y que incluso habría asistido a la boda del Canelo con Fernanda Gómez.