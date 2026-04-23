Adela Micha no ocultó lo que verdaderamente piensa de Christian Nodal una vez que fue cuestionada por su asistencia al último concierto del cantante; directa y sin titubear, la periodista aseguró que el esposo de Ángela Aguilar es atractivo y que “tiene lo suyo”. “Yo sí le daba a Nodal”, aseguró Micha para sorpresa de los ahí presentes y de los seguidores de su transmisión.

No sólo le besó la mano, sino que además, Adela Micha cree que Christian Nodal es guapo, así lo dejó en claro durante su programa La Saga, en el que habló de cómo le fue en el concierto que el intérprete de regional mexicano ofreció en Aguascalientes, en el cual ella le entregó un ramo de flores. “Me dio, le di, nos dimos... muchos besos que nos dimos. Todo bien, la pasamos muy bien”, comento refiriéndose al momento en el que interactuaron durante el show.

Posteriormente, la conductora sorprendió al referirse al cantante de “Un vals” con una frase que rápidamente se viralizó: “Yo sí le daba, ¿eh?” dijo, a la vez que añadió: “Es chacalón, tiene lo suyo Nodal. Canta espectacular. Y ese brillantito en el diente se le veía muy bonito en la sonrisa”.

Con esto, Micha intentó disipar los rumores sobre que supuestamente se llevan mal, dejando claro que su relación está en buenos términos: “Solo para acallar todos los rumores y a los malos pensadores, todo bien, todo bien, la pasamos muy bien”.

En cuestión de minutos, los usuarios comentaron las palabras de Micha y cuestionaron si se trató de una broma, un halago o un exceso por parte de la comunicadora. Mientras algunos tomaron sus palabras con humor, otros consideraron que fue inapropiado, especialmente ahora que circularon rumores de una posible separación de Ángela Aguilar.

“Ella sabe que mayo está cerca. Tiene chance de que él se enamore y se case con ella”, “Adela quiere la exclusiva”, “Jajajajaja sabe que vienen más entrevistas y quiere la exclusiva” y “Se quiere llevar la exclusiva del divorcio”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han reaccionado públicamente al comentario de Adela Micha, de hecho, la pareja ha guardado silencio desde hace dos semanas, sobre todo, la hija de Pepe Aguilar, quien no se ha dejado ver ni en público ni en sus redes.