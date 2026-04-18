La controversia provocada por el video de la canción “Un vals” de Christian Nodal continúa y ahora sería Pepe Aguilar quien habría compartido un fuerte mensaje en medio de todo el escándalo, el cual, según internautas, se trataría de una clara indirecta para su yerno, quien estrenó su nuevo tema con un videoclip musical que tuvo como protagonista a una modelo idéntica a Cazzu y a Ángela Aguilar. “Sabes lo que hiciste” fueron sólo algunas de las palabras que ya se hicieron virales en redes.

Nodal y Ángela están atravesando una fuerte crisis de pareja, así lo han asegurado varios medios de comunicación y periodistas, los cuales han revelado que dentro de la casa de la joven pareja hay tensión y hasta una separación; esto sería principalmente porque la cantante de 22 años no toleró el escándalo que se generó luego de que su esposo le dedicara la canción “Un vals”, la cual tuvo como protagonista a una modelo muy similar a Cazzu, pero también a ella.

Gustavo Adolfo Infante señaló que el problema entre Nodal y Ángela estaría en un momento muy complicado porque ella ya lo habría corrido de su casa. En medio de todos estos rumores que aún no han sido desmentidos por la dinastía Aguilar, es que el intérprete de “Por Una Mujer Bonita” compartió una serie de publicaciones que han generado cientos de reacciones, pues sus seguidores y público en general afirmaron que tendrían que ver con la situación y con Nodal, por haber permitido que saliera a la luz un videoclip con una modelo parecida a su ex.

Fue a través de sus historias de Instagram que Pepe Aguilar compartió un reel en el que habla sobre aquellas personas que te fallan a pesar de que las ayudaste y las apoyaste en todo. “Ahora mismo hay alguien que tú ayudaste, que anda por ahí diciendo que tú eres una mala persona, alguien que tú recibiste cuando nadie más lo estaba tomando en serio, alguien que llegó sin dirección, confundido. Y tú, te sentaste con esa persona y le explicaste lo que a ti te tomó años aprender. Le abriste tu agenda, le invitaste a espacios donde quizás ni estaba listo para estar, lo recomendaste frente a otras personas que ya tenían influencia, resultados”, se escucha en el video.

El clip continúa y dice lo siguiente: “Pusiste tu nombre en juego por esa persona. Le diseñaste un plan, le corregiste hábitos, le llamaste la atención cuando estaba fallando. Y hoy, esa misma persona está contando una historia donde tú eres el problema, donde tú eres el malo; no porque lo traicionaste, sino porque un día le pusiste un estándar, porque dejaste de cargarlo, porque lo confrontaste, porque no aceptaste mediocridad”.

Finalmente, el reel que compartió Pepe Aguilar cierra con las siguientes palabras: “Hay personas que quieren mentoría hasta que la mentoría exige responsabilidad, quieren apoyo hasta que el apoyo viene con la verdad y cuando la verdad incómoda, la narrativa cambia. Alguien que tú ayudaste va a resentir el momento en el que ya no los sostuviste igual, porque crecer duele y no todos quieren crecer (...) tú no ayudas para que hablen bien de ti, ayudas porque ese es tu estándar y cuando alguien cambia la historia para proteger su propio ego, eso habla más de su proceso que del tuyo (...) no todos los que empiezan contigo están listos para quedarse al ritmo que tú estás avanzando. Así que mientras algunos hablan, tú vas a seguir construyendo con la conciencia tranquila porque tú sabes exactamente lo que hiciste y por qué lo hiciste”.

Pepe Aguilar. Foto: Tomada de Instagram

Tras estas palabras, sus seguidores y las redes sociales comentaron al respecto y señalaron que el cantante de 57 años le estaría poniendo un alto a Christian Nodal, a la vez que está defendiendo a su hija Ángela Aguilar; por otro lado, consideran que le estaría “echando en cara” el apoyo que le dio en su carrera, ya que, por ejemplo, una de las últimas canciones que lanzó el sonorense, titulada “Incompatibles”, fue producida por Pepe Aguilar.