En medio de la polémica entre su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal por su presunta crisis matrimonial y la suspensión de la boda religiosa, Pepe Aguilar rompió el silencio durante su asistencia al Longines Global Champions Tour México.

El cantante de regional mexicano fue abordado por reporteros del programa Ventaneando durante el evento ecuestre, llevado a cabo en Campo Marte de la Ciudad de México. Cuando se le cuestionó sobre cómo se encuentra su hija después de que se anunciara la suspensión de su boda, Pepe respondió: “Mira, yo no soy vocero de Ángela, pregúntale a Ángela”.

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Si bien evitó dar declaraciones, se le cuestionó también sobre el video de Un Vals y la modelo Dagna Mata, quien comparte rasgos físicos con Cazzu y la misma Ángela: “Te acabo de contestar”, respondió el cantante de Mujeres como tú.

Pepe Aguilar fue invitado al evento de LGCT México para interpretar algunos de sus éxitos montando a caballo. Las cámaras lo captaron entre el público junto a su esposa Aneliz Álvarez y su hijo Leonardo.

La aparición pública de Pepe Aguilar ocurre después de un sinfín de polémicas vinculadas a su hija y a su yerno, entre ellas la suspensión de su boda religiosa, los rumores sobre una presunta infidelidad por parte de Nodal y el lanzamiento del video de Un Vals, donde aparece una modelo parecida a Cazzu.

Según trascendió la semana pasada, Nodal le fue infiel con una mujer dominicana que vive en Miami y de la que Cazzu tenía conocimiento, aunado a esto se comentó en los medios de comunicación mexicanos que la pareja vive separada desde que explotó la bomba por el videoclip de Un Vals.

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Pero eso no es todo, la pareja ha estado bajo fuego después de que el mismo Nodal revelara en una entrevista que la boda religiosa se había suspendido por presuntamente cuestiones de seguridad en Zacatecas.

Aunado a esto, se reveló que Nodal no tiene derechos sobre su carrera musical ni sobre su nombre, debido a que todos los derechos le pertenecen a su padre Jaime González.

Además, tras los rumores de crisis matrimonial, trascendió información que asegura que Ángela y Nodal ya están separados y que el cantante fue quien dejó la casa que estaban compartiendo.

En un comunicado, la familia Aguilar pidió que dejaran de vincular a Ángela de los recientes escándalos debido a que se le ha involucrado en una “conversación que no le corresponde”.

“Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona”, se lee.