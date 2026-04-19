En medio del nuevo drama que protagonizan Christian Nodal y Ángela Aguilar, en redes sociales ha resurgido el presunto contrato prenupcial que Pepe Aguilar le habría hecho firmar al cantante y en el que habría una cláusula de infidelidad.

Luego de su polémica boda exprés en Morelos, trascendió información sobre un supuesto contrato prenupcial en el que se especifica que Nodal deberá pagar un total de 12 millones de dólares a la familia Aguilar en caso de serle infiel a Ángela durante sus primeros dos años de matrimonio.

En su momento, el presentador y creador de contenido Michelle Rubalcava afirmó que Pepe Aguilar le habría hecho firmar un contrato millonario a su yerno con el objetivo de proteger a su hija menor de cualquier infidelidad o vergüenza que dañe su imagen.

“Ya andan sacando que don Pepe Aguilar hizo un contrato prenupcial asegurando que a su hija no la dejaran en vergüenza, sabiendo lo p*to… suelto que es el otro. Dicho contrato le exige a Nodal permanecer junto a Ángela sin haberle sido infiel”, señaló.

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“Al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal, este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares”, dijo Rubalcava. Además del dinero, presuntamente Christian tendría que darle el “divorcio inmediato”, agregó.

La conversación en torno al presunto acuerdo de 12 millones de dólares surgió de nueva cuenta e inundó las redes sociales luego de que Javier Ceriani confirmara que Nodal le fue infiel a Ángela con una mujer dominicana que vive en Miami.

Poco después de esto, Gustavo Adolfo Infante apuntó que Nodal y Ángela enfrentan una importante crisis matrimonial y que ya viven en casas separadas tras el escándalo de la infidelidad y el lanzamiento del video musical de Un Vals, donde aparece una modelo idéntica a Cazzu, con ciertos rasgos físicos de Aguilar.

“Yo espero que puedan saltar este problema por ellos. En el casado, casa quiere, y no es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal, que está teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera, siga ahí”, dijo el periodista en sus redes sociales y en el programa Sale el Sol.

¿Christian No d al de berá pagar 12 millones de d ólares por ser infiel a Ángela?

Luego de que se hicieran virales las afirmaciones sobre la existencia de dicho contrato prenupcial, el mismo Pepe Aguilar negó haber condicionado a su yerno durante una entrevista en el programa Despierta América.

El cantante de Por mujeres como tú tomó el tema con humor al señalar que, de haber existido un acuerdo por millones de dólares, “hasta valdría la pena ponerle un cuatro”, dejando claro que se trata de puras especulaciones.

Aunado a esto, subrayó que tanto su hija como Christian Nodal tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones sin la intervención de terceros.

“Si algo no tiene ese muchacho es ser tonto, entonces, ¿cómo me va a firmar, por el amor de Dios? Hubiera estado bueno eso fíjate, los hacía que tronaran (…) Si hubiera firmado [por] 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ponerle ahí un cuatro, ¿no?”, señaló.