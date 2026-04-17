TE RECOMENDAMOS
La actriz Megan Fox se robó todas las miradas ataviada con un espectacular atuendo negro de cuero, compuesto por una falda tipo lápiz y una chaqueta.
La publicación en Instagram tenía la intención de promocionar productos masculinos, pero su atuendo y belleza se llevaron la ola de comentarios. Además, usó anteojos, dejó su cabellera suelta y llevó un maquillaje impecable que resaltó sus rasgos.
La actriz, de 39 años, regresó a las redes sociales el mes pasado tras una larga ausencia a raíz de su separación de Machine Gun Kelly y el nacimiento de su hija, Saga Blade Fox-Baker.
Desde su gran regreso a internet, la estrella de Transformers ha robado el aliento de sus 24 millones de seguidores con múltiples fotografías en Instagram.
Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX
De acuerdo con el tabloide Daily Mail, “diversas fuentes reiteran que Kelly y Fox ahora están centrados exclusivamente en la crianza compartida de su hija, Saga Blade, tras su separación a finales del año pasado”.
“Se dice que el rapero de 35 años, cuyo nombre real es Colson Baker, y Fox terminaron su relación en noviembre de 2024 después de que Megan Fox supuestamente descubriera que él había estado enviando mensajes a otras mujeres mientras ella estaba embarazada”, anotan.
Una fuente dijo a la revista People: “No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo y todo lo que tenían románticamente ya terminó. En este momento, su relación se centra en la crianza compartida. Megan está centrada en sus hijos y la bebé Saga Blade, y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es realmente su prioridad”.
Megan Fox también comparte a sus hijos Noah, de 13 años, Bodhi, de 11, y Journey, de nueve, con su ex esposo Brian Austin Green.
Megan Fox asistió en octubre al Museo de la Academia de Cine para asistir a una proyección en persona Jennifer's Body, en el que había desempeñado un papel principal. Se espera que poco a poco retome su vida en el mundo del espectáculo, pues hay millones de fans ansiosos que quieren verla más en pantalla y redes sociales.
Forma parte de nuestro canal en WhatsApp.¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.
[Publicidad]