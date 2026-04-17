La actriz Megan Fox se robó todas las miradas ataviada con un espectacular atuendo negro de cuero, compuesto por una falda tipo lápiz y una chaqueta.

La publicación en Instagram tenía la intención de promocionar productos masculinos, pero su atuendo y belleza se llevaron la ola de comentarios. Además, usó anteojos, dejó su cabellera suelta y llevó un maquillaje impecable que resaltó sus rasgos.

La actriz, de 39 años, regresó a las redes sociales el mes pasado tras una larga ausencia a raíz de su separación de Machine Gun Kelly y el nacimiento de su hija, Saga Blade Fox-Baker.

Desde su gran regreso a internet, la estrella de Transformers ha robado el aliento de sus 24 millones de seguidores con múltiples fotografías en Instagram.

De acuerdo con el tabloide Daily Mail, “diversas fuentes reiteran que Kelly y Fox ahora están centrados exclusivamente en la crianza compartida de su hija, Saga Blade, tras su separación a finales del año pasado”.

“Se dice que el rapero de 35 años, cuyo nombre real es Colson Baker, y Fox terminaron su relación en noviembre de 2024 después de que Megan Fox supuestamente descubriera que él había estado enviando mensajes a otras mujeres mientras ella estaba embarazada”, anotan.

Una fuente dijo a la revista People: “No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo y todo lo que tenían románticamente ya terminó. En este momento, su relación se centra en la crianza compartida. Megan está centrada en sus hijos y la bebé Saga Blade, y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es realmente su prioridad”.

Megan Fox también comparte a sus hijos Noah, de 13 años, Bodhi, de 11, y Journey, de nueve, con su ex esposo Brian Austin Green.

Megan Fox asistió en octubre al Museo de la Academia de Cine para asistir a una proyección en persona Jennifer's Body, en el que había desempeñado un papel principal. Se espera que poco a poco retome su vida en el mundo del espectáculo, pues hay millones de fans ansiosos que quieren verla más en pantalla y redes sociales.