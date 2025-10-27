La actriz Megan Fox está de vuelta y luce espectacular. A sólo siete meses de haber dado a luz a su hija Saga Blade, la estrella fue vista en Los Ángeles, California, con un look que dejó a la vista su silueta curvilínea.

Megan Fox, de 39 años de edad, deslumbró ataviada con un espectacular vestido nude, compuesto por una falda semitransparente y un corsé con líneas rojas y aplicaciones brillantes. Sumó un collar a juego y se llevó todas las miradas.

Completó su look con sandalias transparentes y sus estilistas peinaron su cabellera en ondas. Mantuvo un maquillaje de apariencia natural, pero se aseguró de profundizar su enigmática mirada con delineador negro.

Megan Fox looks gorgeous at the screening of ‘Jennifer’s Body’. pic.twitter.com/0Bc1QrjIKo — Buzzing Pop (@BuzzingPop) October 26, 2025

Megan Fox asistió al Museo de la Academia de Cine para asistir a una proyección en persona Jennifer's Body, en el que había desempeñado un papel principal. Si bien la película tuvo una recepción mediana en su lanzamiento inicial, desde entonces ha reunido un mayor número de seguidores y es posible que se esté preparando una secuela.

Además de Megan Fox, otras estrellas que aparecieron en la cinta incluyen a Amanda Seyfried, Adam Brody, Johnny Simmons, JK Simmons y Kyle Gallner.

megan fox at the jennifer’s body screening recently. pic.twitter.com/hKwcem0QUr — pop culture gal (@allurequinn) October 26, 2025

Desde hace meses no se le había visto en público. Primero por su embarazo y luego por el posparto tras dar a luz en marzo a la hija que comparte con Machine Gun Kelly.

La estrella de Transformers dio la bienvenida a su hija, Saga Blade, a principios de marzo de este año, tras su ruptura con MGK. También es madre de Noah, de 13 años, Bodhi, de 11, y Journey, de 9, hijos que comparte con su exmarido Brian Austin Green.

No está claro si Megan Fox retomó su relación por completo con Machine Gun Kelly o si están en las primeras fases de una reconciliación, pero una fuente dijo a la revista People que “están juntos a menudo, pero él se irá de gira pronto”.

“Él pasa casi todas las noches en su casa con el bebé, y actúan como una pareja, pero no le han puesto una etiqueta ni han hecho nada oficial”, agregó la fuente y apuntó que las dos estrellas se han vuelto más cercanas a medida que crían a su bebé.

“Megan está muy contenta con la forma en que él ha dado un paso al frente tanto para ella como para el bebé. Aunque todavía viven separados, pasan mucho tiempo juntos como familia. Están priorizando al bebé, y eso los ha unido de muchas maneras. Ahora todo va de maravilla”.