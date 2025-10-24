Jennifer Lopez sigue pensando que su romance con Ben Affleck daba para más tiempo y experiencias juntos; cree que se terminó antes de lo esperado ya que considera que fueron hechos el uno para el otro; por tales motivos, es que la famosa cantante estaría haciendo de todo para recuperar a su exesposo: fuentes cercanas revelaron que ella lo llama todos los días y que incluso ha pedido ayuda a la astrología y brujería para que regrese. “Se niega a aceptar que es el final”, aseguró una persona allegada.

JLo retomó su carrera y parece que está “levantando el vuelo” luego de varios meses en los que se mantuvo bajo la sombra: después de que su gira fuera descrita por los críticos como un “fracaso”, la diva del Bronx volvió a acaparar los reflectores, pero lo hizo gracias a su participación en la película “Kiss of the Spider Woman”.

A pesar de que parece que Jennifer está recuperando su fama y éxito, hay algo en lo que ella no se siente satisfecha y es su vida amorosa: una fuente contó al medio National Enquirer que la actriz busca de manera insistente a Ben.

“JLo sigue encontrando cualquier excusa para seguir conectada con Ben”, dice la fuente, quién agregó que la famosa presionó a su ex para que se presentara en la premiere de “Kiss of the Spider Woman”, a la cual él accedió ir, aunque no estaba del todo convencido. “Y ahora dice que fue un grave error porque ella no ha dejado de llamarlo desde entonces”, reveló.

Pero no sólo eso, sino que la intérprete de “On The Floor” estaría recurriendo a la brujería y a la astrología en un último intento por volver a unirse con su cuarto exesposo.

“Ella se niega a aceptar que este es el final, está convencida de que hay más en su historia y no lo dejará pasar”, relató una fuente a RadarOnline. De acuerdo con su testimonio, la estrella de 56 años está gastando una fortuna en lecturas de tarot, alineaciones de chakras y limpieza del espacio.

Según un ex maquillador, JLo tiene un practicante de santería llamado Merle González, quien realizaría rituales en su nombre. “Como si quemar salvia y cantar bajo la Luna Nueva hiciera que Ben volviera corriendo”, argumentó el informante.

Los seguidores de Jennifer comentan que ha hecho otras cosas que evidenciarían que ella espera recuperar a Affleck, aferrándose al pasado: como cuando llevó a Samuel, el hijo de 13 años del actor, de compras por Beverly Hills, mientras vestía un top corto y pantalones negros de cintura baja.