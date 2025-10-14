Luego de causar sensación por reencontrarse en la alfombra roja de su película en común El beso de la Mujer Araña, Ben Affleck y Jennifer Lopez habrían retomado su romance, mismo que se puso en pausa por su divorcio.

De acuerdo con los informes, Jenn y Ben habrían regresado a casi 10 meses de haber concluido su divorcio y a más de un año de haberse separado. Esto es lo que se sabe de la pareja más mediática de Hollywood.

Una fuente cercana a la pareja le dijo a la prensa estadounidense que están retomando su relación, misma que nunca rompió por completo ya que habían estado cerca y en contacto de forma intermitente solos y con sus hijos, quienes son todos buenos amigos.

“Es complicado, han vuelto a caer en eso, aunque nunca haya salido de ello- Nunca se apartaron de sus vidas”, señaló el informante en una entrevista exclusiva que dio tras el estreno de la película El beso de la Mujer Araña la semana pasada.

“Parecen estar juntos, pero de una forma muy intermitente y complicada: pasan mucho tiempo juntos, y con los niños. Si les preguntas a sus círculos, la conclusión es que son muy buenos amigos y quieren formar una gran familia con los niños, como parte de sus vidas”, agregó la fuente.

Otro informante cercano a ellos y a la producción reveló que han estado más cerca que nunca a partir de este proyecto y que posiblemente están trabajando en su reconciliación como pareja.

“Ben y Jennifer claramente han vuelto a estar en la órbita del otro, y es mucho más que sólo trabajo”, dijo el insider.

Radar Online reveló que los amigos de Ben están preocupados por él, su sobriedad y su salud mental ahora que está retomando las cosas con la cantante, debido a que creen que colapsaría si llegara a fracasar de nueva cuenta su relación.

“Ben está intentando realmente mantenerse estable, pero el frenesí mediático constante que sigue a Jennifer es abrumador. Nunca se ha sentido cómodo con ese mundo: las cámaras, la atención, la presión”, citó el medio.

“Se preocupa mucho por ella, pero ella prospera con ese estilo de vida, y él no. Ese choque es lo que los separó antes”, agregó.

Los actores estuvieron juntos a pesar del proceso de divorcio, que inició supuestamente en verano de 2024 y finalizó en enero de este año, debido a que Ben produjo la película El beso de la Mujer Araña y Jennifer la protagonizó.

En una reciente entrevista, la Diva del Bronx reveló que fue complicado lidiar con Ben en medio del divorcio aunque el rodaje sirvió como un refugio en “los mejores y peores momentos” en torno a su separación.

En la misma charla, JLo dijo que finalizar su matrimonio de dos años con Ben fue lo mejor que le pasó en la vida, ya que le ayudó a crecer y a ser “más consciente”.

“Fue lo mejor que me pasó en la vida porque me cambió. No me cambió. Me ayudó a crecer como necesitaba y a ser más consciente de mí misma”, señaló la actriz de Marry Me.

“Soy una persona diferente ahora de lo que era el año pasado, hace un año y medio”, agregó.