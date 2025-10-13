Luego de que Meghan Markle fuera severamente criticada en redes sociales y por expertos reales, debido a un video que compartió paseando cerca de donde murió la princesa Diana en París, se ha revelado la forma en que reaccionó el príncipe Harry.

De acuerdo con los informes, Harry está furioso por la reacción violenta que recibió su esposa por el video compartido en sus redes sociales durante su asistencia a la Semana de la Moda de París.

Según un amigo cercano de la pareja, Harry “quedó dolido y disgustado” por las críticas hacia su esposa y de que se haya utilizado la muerte de su madre “como arma para golpear a su esposa”.

“Harry quedó dolido y disgustado. La muerte de Diana fue utilizada como arma para golpear a su esposa. [Meghan] ni siquiera pasó cerca del túnel”, señaló la fuente en una entrevista con el Daily Mail.

Hace unos días, tras su asistencia al desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París, Meghan compartió en su Instagram un video relajándose en una limusina mientras avanzaba por las principales avenidas de la ciudad.

En su momento, se comentó que pasó muy cerca de donde Lady Di murió en 1997, en un accidente automovilístico junto al heredero Dodi Al-Fayed y su conductor Henri Paul. Se sabe que la princesa perdió la vida en el túnel del Pont d’Alma.

Después de que compartiera dicho clip, Markle fue criticada y señalada por el autor y experto real Richard Fitzwilliams de “estúpida”, por su publicación “absolutamente desconcertante” e “insensible más allá de lo creíble”.

Meghan Markle is a narcissistic bully, a devil and a fraud. I’m sure the divorce will be in 2026.



She’s filming herself driving where her husband’s mom died while not wearing a seatbelt. This woman is the direct work of Satan.

pic.twitter.com/bvebMSbfr9 — Sher❤ (@TheFabBookLover) October 5, 2025

“No entiendo qué demonios estaba pensando. Bueno, no puede haber estado pensando. Ningún asesor recomendaría jamás hacer algo tan extraño”, señaló el experto real.

En redes sociales, los internautas dijeron que fue una forma de burlarse del príncipe William al pasar cerca de donde murió su madre y presumir que ella estaba disfrutando de un paseo de lujo.

Poco después, se detalló que el príncipe William estaba furioso con la duquesa de Sussex por tal video y que creía que fue “irrespetuosa” por el video: “Para él, no sólo era de mal gusto, sino una profanación personal”, dijo una fuente al medio E! Entertainment.

Según se dijo, William ordenó eliminar dicho video en todas sus versiones de internet: “Dijo que era grotesco. No podía creer que ella se grabara cerca del mismo lugar que destruyó a su familia (…) William lo considera una falta de respeto, no solo a su madre, sino a su memoria”.