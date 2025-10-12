Katy Perry fue captada en medio de unas merecidas vacaciones, a bordo de un millonario yate, acompañada del exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, meses después de que se hablara de un romance entre ambos.

La cantante fue fotografiada por los paparazzis haciendo alarde de su silueta de infarto, luciendo un monokini negro y su belleza al natural mientras disfrutaba de sus vacaciones de lujo.

En las imágenes, se aprecia a la cantante de Fireworks abrazando y besando al expolítico canadiense alrededor del cuello mientras él la tomaba por la cintura baja y correspondía a las muestras de cariño.

Luego de que estas fotos se viralizaron en las redes sociales, se compartieron otras tomas sólo de Katy disfrutando del mar sin la compañía de Trudeau. Hasta el momento ninguna de las dos figuras se ha pronunciado al respecto de su relación ni de las fotografías.

De acuerdo con el Daily Mail, las fotos de Katy y Justin fueron tomadas mientras viajaban frente a la costa de Santa Bárbara, en California, a finales de septiembre, pero fue hasta este fin de semana que las fotos se compartieron por primera vez.

“Ella acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y luego comenzaron a besarse”, dijo un testigo al tabloide. “No me di cuenta de con quién estabas hasta que vi el tatuaje en el brazo del chico e inmediatamente me di cuenta de que era Justin Trudeau”, agregó.

katy perry going to space and becoming the first lady of canada in less than a year, her life really is a movie 😭 pic.twitter.com/ijwiPNnXeq — . (@likeathornrose) October 12, 2025

La pareja levantó rumores de romance en julio pasado, cuando fueron vistos en una cena romántica en Montreal, Canadá, luego de ello, Katy y Justin fueron vistos en otra cita en el Parque Mount Royal; días después, cuando se dijo que entre los dos sólo había amistad, el exministro fue visto junto a su familia en uno de los conciertos que Perry ofreció en Canadá.

Una fuente le dijo al medio, en su momento, que no había romance de por medio, sino que sólo estaban en contacto ya que ambos estaban demasiado ocupados para sostener una relación.

“Ella está ocupada, él también. Tienen mucho que hacer, y la novedad se ha disipado”, señaló el medio.

“Pero no tiene nada de malo. Simplemente ya no se comunican constantemente. Eso podría cambiar, pero por ahora, es lo que hay. Se ha calmado”, agregó la fuente.

Este romance sería el primero para ambos luego de terminar sus respectivas relaciones; Katy rompió su compromiso con Orlando Bloom a inicios del verano, mientras que Justin se divorció de su esposa Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años juntos.