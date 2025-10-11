La cantante Dua Lipa deslumbró en su cuenta de Instagram al publicar una serie de fotografías donde presume sus piernas y un espectacular minivestido de lentejuelas enormes.

La estrella, de 30 años de edad, posó sobre un piano como toda una showgirl y mostró cada centímetro del atuendo, que también incluyó transparencias. Portó tacones negros de vértigo y peinó su cabellera en una coleta alta.

Los protagonistas también fueron sus aretes dorados y el maquillaje donde no hubo recato al aplicar el blush.

Dua Lipa describió las fotografías con el pie de foto: “Nunca dejo de divertirme”, a lo que la actriz mexicana Eiza González respondió: “Creo que nadie en la Tierra se divierte tanto como tú”.

Esto viene después de que Dua Lipa sorprendiera mientras bailaba en el escenario con las animadoras de los Dallas Cowboys durante su gira de dos noches por Texas.

Con un atuendo diminuto, la cantante de Hallucinate parecía más feliz que nunca cuando se unió a las estrellas de Netflix en el escenario.

La semana pasada, fuentes revelaron que un radiólogo la examinó luego de que fanáticos preocupados detectaron moretones oscuros en su hombro.

Según se informa, a Dua le han dado luz verde para continuar su gira después de sufrir una lesión durante una pausa de sus actuaciones.

La fuente afirmó que Dua Lipa recibirá fisioterapia para garantizar una recuperación completa después del accidente, pero que la gira “continuará sin problemas”.

Luego de sus presentaciones en Estados Unidos, la estrella llegará a Latinoamérica. Su primera fecha es el 7 de noviembre y se presentará en Buenos Aires. Después va a Chile, Brasil, Perú, Colombia y terminará en Ciudad de México con conciertos el 1 y 2 de diciembre de 2025.

El tabloide Daily Mail reveló que la cantante y su prometido Callum Turner están buscando una mansión de £ 9 millones. Están pensando en comprar una casa en lugares como Marbella o Andalucía. “Se dice que la casa será un lugar donde la pareja podrá disfrutar del sol y relajarse con familiares y amigos, lejos del bullicio”, señalan.