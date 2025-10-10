The Roundhouse de Camden se iluminó con el brillo de las estrellas durante los Virgin Atlantic Attitude Awards 2025, y una de las presencias más deslumbrantes fue la de Elizabeth Hurley, quien a sus 60 años demostró que el glamour es lo suyo.

La actriz británica se unió a su hijo, el cineasta Damian Hurley, para celebrar una velada dedicada a la diversidad y el orgullo, luciendo un vestido cruzado de lentejuelas que acentuaba su figura con elegancia. El diseño, con una abertura alta en la pierna y un escote pronunciado, capturó todas las miradas, reafirmando el estatus de Liz como ícono de estilo.

Hurley complementó su look con tacones de plataforma abiertos en tono cobre metálico y pendientes de diamantes, logrando una combinación perfecta entre sofisticación y audacia. La actriz no solo brilló por su atuendo, sino también por su mensaje emotivo al recibir el premio Gay Honorario de la revista Attitude.

“Me emocionó mucho recibir el premio Gay Honorario en la gala de premios de @attitudemag anoche.Dedico este premio a todos mis amigos gays que, sencillamente, han hecho mi vida mejor, más rica y mucho más divertida”, expresó Liz. “Han estado ahí para mí en las buenas y en las malas y, en mis peores momentos, han sido la caballería que bajaba la colina para estar a mi lado. Gracias”.

Por su parte, Damian Hurley, de 23 años, apostó por un estilo vanguardista con una camisa de gasa blanca transparente con volantes, pantalones de cuero de tiro bajo con cordones, botas de tacón de piel y un collar con colgante de cruz de plata, demostrando que el estilo audaz es una herencia familiar.

La aparición de Elizabeth Hurley en los Attitude Awards se suma a su reciente actividad en redes sociales, donde compartió momentos junto a su nuevo novio, el cantante de country Billy Ray Cyrus, en la alfombra roja de los Premios Nacionales de Televisión.

En una entrevista con The Mirror, Hurley habló sobre su relación con Cyrus y cómo han disfrutado del verano juntos, asistiendo a conciertos de sus hijas, Miley y Noah Cyrus, y adoptando dos tortugas.

“Billy y yo hemos tenido casi todo el verano libre. Me apoya mucho, y eso me alegra mucho. Hemos adoptado dos tortugas y me he convertido en una especie de observadora de aves”, comentó con humor. “Tengo una vida muy interesante. Salvaje. Fiestas todas las noches”.

La actriz celebró su cumpleaños número 60 en junio, rodeada de amigos, familiares y su hijo Damian, quien le preparó un pastel casero. “Este año ha sido un torbellino tal que fue maravilloso sentarse y dejarse mimar por unos días”, confesó. “Nos sentamos a reírnos y hacer tonterías, que es mi ocupación favorita”.

En 2024, Hurley fue nombrada por la revista Maxim como “la mujer más sexy del mundo” en su lista Hot 100, reafirmando su compromiso con la representación de mujeres de todas las edades. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”, declaró.