La actriz y modelo británica Elizabeth Hurley volvió a encender las redes sociales al compartir una nueva fotografía en la que luce un espectacular bikini con estampado animal print, ideal para los días más calurosos del verano.

Con su característico estilo glamuroso y una sonrisa radiante, Hurley demuestra una vez más por qué sigue siendo un ícono de belleza y elegancia a sus 60 años.

La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, muestra a Elizabeth Hurley posando al aire libre, rodeada de vegetación tropical, con un diseño de dos piezas que resalta su figura tonificada.

El look no solo captó la atención de sus seguidores, sino que también generó miles de reacciones y comentarios elogiando su estilo atemporal.

Hurley, quien también es empresaria y fundadora de su propia línea de trajes de baño, ha convertido sus publicaciones veraniegas en posts obligados. Esta nueva aparición en bikini no solo celebra la temporada, sino que reafirma su lugar como una de las celebridades más admiradas por su autenticidad.

Elizabeth Hurley frecuentemente luce piezas de su propia marca, Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear “tendencias que aportan emoción al guardarropa de vacaciones”, según su sitio web.

La colección ha tenido un éxito global, y ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de sus diseños están hechos de algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley participa activamente en todas las etapas del diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización.

“Elegí aventurarme en la moda de ropa de playa porque es un área donde las mujeres, sin importar su forma o tamaño, pueden lucir espectaculares. Creo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad”, comenta.

La estrella pasa por un gran momento en su vida personal. Recientemente felicitó efusivamente a su pareja, Billy Ray Cyrus, por su cumpleaños.

Elizabeth Hurley acaparó los reflectores en 1994, cuando acompañó a su entonces novio Hugh Grant a la alfombra roja de la película Cuatro bodas y un funeral. Usó un vestido Versace negro que pasó a la historia de la moda. Ahora sigue modelando para Versace y múltiples marcas.

Ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.