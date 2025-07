El Día del Bikini fue el 5 de julio, pero la actriz Elizabeth Hurley quiso festejarlo aunque fuera unos días después.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía de sí misma ataviada con un impactante bikini animal print mientras posaba en el jardín de una casa en Grecia. La prenda tenía la parte de arriba en color naranja y el bikini con un estampado de leopardo.

“Todos los días de mi vida son días de bikini… ¡Pero por alguna razón me olvidé de publicar el Día Internacional del Bikini! Aquí les dejo una foto de mis vacaciones en Grecia para compensarlo. PD: Llevo el bikini de Elizabeth Hurley Beach por supuesto”, escribió como pie de foto y sumó miles de reacciones y comentarios.

Con esta fotografía, Elizabeth Hurley confirma que la tendencia animal print está de vuelta para el verano 2025, al menos en lo que se refiere a los bikinis y trajes de baño.

Kylie Jenner ya lució un bikini animal print en Italia, fruto de la colaboración de su marca Khy con Frankies Bikinis. Kim Kardashian también sacó modelos con estampado de leopardo en Skims.

Elizabeth Hurley frecuentemente luce piezas de su propia marca, Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear “tendencias que aportan emoción al guardarropa de vacaciones”, según su sitio web.

La colección ha tenido un éxito global, y ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de sus diseños están hechos de algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley participa activamente en todas las etapas del diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización.

“Elegí aventurarme en la moda de ropa de playa porque es un área donde las mujeres, sin importar su forma o tamaño, pueden lucir espectaculares. Creo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad”, comenta.

Elizabeth Hurley confiesa que constantemente es cuestionada por su dieta para mantenerse radiante. En una entrevista con The Telegraph, dijo que su alimentación es muy simple, pero siempre se ha cuidado.

“Dejé de comer sándwiches empaquetados y, en su lugar, como alimentos como pollo asado con puré de papas y verduras”.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como”.

Hurley prefiere evitar el gimnasio, pero siempre está activa y rara vez se queda quieta.