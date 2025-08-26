Taylor Swift se casaría con un anillo de papel, pero Travis Kelce se aseguró de romper su profecía dirigida al desamor al darle lo que ella merecía: un lujoso y enorme anillo de compromiso de estética vintage, según dejaron ver en redes sociales.

El ala cerrada de los Kansas Chiefs le pidió matrimonio a Taylor con un enorme diamante blanco que, según los informes, pertenece a la colección de Kindred Lubeck en la tienda Artifex Fine Jewelry.

A continuación te decimos los detalles que se saben hasta el momento sobre la especial joya que recibió la cantante de Love Story.

De acuerdo con los informes, la joya se trata de un anillo de compromiso llamado Old Mine Brilliant Cut, una pieza de la colección de Kindred Lubeck para Artifex Fine Jewelry. Según se describe el diseñador en su biografía, es un coleccionista de piezas antiguas y “grabador a mano” que trabaja en Nueva York con piezas únicas y exclusivas.

Artifex Fine Jewelry vende en su tienda online piezas vintage que van de los 17 mil a los 40 mil dólares, algo así como 317 mil 503 pesos mexicanos y 747 mil 968.

La argolla de Taylor presenta un aro y bordes de oro acunando una enorme piedra clara en el centro. Travis sabe la estética favorita de Taylor y su gusto por lo antiguo, por lo que parece que no tardó en decidir que la pieza ideal sería este anillo con estética vintage de la época victoriana.

“El estilo del anillo es definitivamente un retroceso a la época victoriana, con el hermoso y delicado y decorativo trabajo en oro”, afirmó el experto en diamantes Benjamin Khordipour de Estate Diamond Jewelry en una entrevista con la revista Brides.

“A Taylor Swift le propusieron matrimonio con un impresionante diamante antiguo alargado de talla cojín de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1”, señala Khordipour.

“El anillo fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates y el diamante central está engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo. Diamantes más pequeños y grabados a mano adornan los hombros del engaste”, detalla.

Hasta el momento no hay datos oficiales sobre el precio del anillo, pero se estima que vale aproximadamente medio millón de dólares, casi 10 millones de pesos mexicanos.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron luego de dos años de noviazgo. En redes sociales ambos compartieron fotos del momento especial en el que Travis se arrodilló en medio de un hermoso jardín floreado para pedirle matrimonio a la famosa intérprete.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribió Taylor en Instagram para darle la noticia a sus millones de fanáticos alrededor del mundo.