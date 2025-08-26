A más de un mes de que la "kiss cam" de Coldplay revelara la relación extramarital que mantenía el exCEO Andy Byron con la exjefa de Recursos Humanos Kristin Cabot, ahora captó el momento romántico de una pareja, con el cual Chris Martin bromeó recordando aquella polémica.

"Quiero proponerle matrimonio", se leía en el cartel que levantó un hombre que estaba entre el público durante el concierto que dio la banda en el estadio Wembley, en Reino Unido.

De acuerdo con los videos difundidos por medios internacionales luego de que la "kisscam" captó a la pareja, Chris Martin empezó a improvisar una canción en la que hizo guiño al famoso momento grabado en Boston que causó revuelo en la empresa Astronomer.

"Mi querido hermano, necesito que confirmes mientras hago algunas revisiones de seguridad muy básicas. ¿Esta persona es tu pareja? ¿no es pareja de nadie más?", dijo el líder de Coldplay entre risas del público y ante la cara de emoción de la pareja.

Luego Chris dio entrada para que el hombre enamorado le pidiera a su pareja que se case con él.

A sign at Coldplay's Wembley Stadium show read, “I want to propose [to] her." Chris Martin then serenaded their proposal with an improvised song, while alluding to the "kiss cam" scandal from their concert in July. pic.twitter.com/6VC5oK9PdA — USA TODAY Video (@usatodayvideo) August 25, 2025

"Mi querido hermano, aquí una recomendación gratis, como hemos visto ahora debes de arrodillarte", luego el sujeto bajó el letrero y ya iluminados con la luz del estado, el sujeto sacó de su pantalón y sacó un anillo de la bolsa.

Tras la controversia que vivieron Byron y Cabot tras descubrirse su infidelidad a nivel mundial, la "kiss cam" de Coldplay siguió mostrando al público que asistía a los conciertos de forma aleatoria como lo había estado haciendo.

A raíz de este incidente, principalmente en los estadios de beisbol en Estados Unidos parodiaron en varias ocasiones durante los partidos el instante en que la pareja intentó ocultarse de la "cámara indiscreta".

Las mascotas de los equipos bromearon con el instante e incluso el público imitaba los gestos o el momento en que los implicados se agarraron.