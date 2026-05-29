Ricardo Salinas Pliego volvió a ser tendencia luego de que Adela Micha lanzara un adelanto de una entrevista que le hizo al empresario, en la cual dijo que habló “sin filtro” y de varios temas que incluyeron la 4T, los impuestos no pagados y la paridad de género en el Congreso, sobre la que cuestionó y lanzó un polémico mensaje: "¿Escoger por genitales?", fueron algunas de sus palabras.

Las redes sociales se encendieron después de que se difundiera un adelanto de la entrevista de Adela Micha con el dueño de TV Azteca, en la que se abordaron temas relacionados con política, economía, gobierno y el futuro del país. A través de su cuenta oficial de Instagram , la periodista compartió la charla que tuvo con el magnate y algunos de los comentarios más polémicos que hizo.

“‘Están preparando el camino para la censura’: @ricardosalinas explota contra la 4T en una entrevista sin filtro. El tío Richie habló de todo: los ataques por supuestos impuestos no pagados, la polémica del Canal 40, la paridad de género en el Congreso y hasta dejó abierta la puerta a una posible candidatura presidencial”, escribió Micha.

Sin dar más detalles de cuándo estará disponible la entrevista con Salinas Pliego, la periodista compartió el video y únicamente dejó en claro que próximamente estará disponible en su canal de Youtube La Saga.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego en la entrevista con Adela Micha?

Una de las declaraciones más polémicas que dio el dueño de Elektra fue cuando se le cuestionó su opinión sobre la paridad de género. “Ricardo, es un país con mucha desigualdad, donde no hay igualdad de oportunidades”, dice Adela, a lo que Salinas Pliego responde: “Gracias a dios, humanos, somos diferentes, profundamente desiguales (...) lo que sí hay es igualdad de derecho, claro que sí, por ejemplo, las mujeres tienen derecho a votar, por supuesto que sí, ‘oye pero por qué tienen derecho al 50% de asientos en el curul, ‘claro que no’”.

Posteriormente, Micha dice que la paridad de género tiene que ver por una deuda histórica, a lo que el dueño de la televisora del Ajusco contesta: “No, qué deuda histórica, claro que no, entonces vamos a escoger por genitales y no por capacidad”.

Otros polémicos comentarios que se revelaron en el video fueron los siguientes:

“A mí me obligaron a defenderme y por eso empecé a hacer lo que estoy haciendo”.

“Afortunadamente, ahora sí que como decía el desgraciado mentiroso de AMLO, las benditas redes sociales”.

Las reacciones ante la entrevista de Ricardo Salinas Pliego no se hicieron esperar y de inmediato cientos de personas compartieron su punto de vista. “¡¡¡¡¡Tío Richie para presidente de México y todos los mexicanos de México!!!!”, “Se juntaron el hambre y las ganas de comer”, “Wow ya quiero verlo”, “Qué oso decirle tío” y “Qué fino para hablar el señor ese! Le aflora lo corriente!”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué empresas tiene Ricardo Salinas?

Es presidente de Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra.