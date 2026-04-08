El plazo para que los mexicanos registren su línea telefónica está a punto de vencer, con fecha del 30 de junio de 2026 . En medio del debate sobre si los ciudadanos deben o no hacer el proceso para evitar el bloqueo de la línea, el empresario Ricardo Salinas Pliego emitió su comentario, criticando la medida y alertando a las personas de no hacerlo. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

El dueño de Grupo Salinas desató la polémica por criticar la obligatoriedad de registrar la línea telefónica en México, que solicita a los usuarios de telefonía móvil proporcionar los datos personales a las empresas como Telcel o AT&T.

En un post que hizo en X, el empresario advirtió que este registro podría poner en peligro la seguridad de los usuarios y sería un medio para el control de la información personal.

Salinas Pliego hizo su comentario en torno a una publicación que compartió el youtuber Gabriel Montiel (conocido como Werevertumorro) sobre evitar el registro y reemplazar el número de teléfono por una línea extranjera: “Oigan, ¿hay forma de sacar línea extranjera en México y tener un buen plan? No quiero registrar mi celular con CURP”, preguntó el influencer.

Según respondió Salinas Pliego, la obligatoriedad de registrar el teléfono no garantizará seguridad y afirmó que comprar una línea extranjera es la mejor opción: “Sí, si hay. Puede contratar incluso en línea y los planes funcionan perfectamente bien en México, Estados Unidos y Canadá. No le toma más de 30 minutos y puede escoger el número de donde guste, no le piden nada y es un ESIM que puede tener por años”.

En la misma respuesta, el séptimo hombre más rico de México invitó a los usuarios mexicanos a no registrar su línea porque, según afirma, el gobierno venderá los datos al crimen organizado a cambio de miles de millones de pesos.

Si si hay, puede contratar incluso en línea y los planes funcionan perfectamente bien en México, Estados Unidos y Canadá.



No le toma más de 30 minutos y puede escoger el número de donde guste, no le piden nada y es un E SIM que puede tener por años.



NO REGISTREN SU LÍNEA porque… https://t.co/An6YdPLnFj pic.twitter.com/odnXXqfR4d — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2026

“No registro su línea porque el narco-estado dictatorial los va a extorsionar y venderá sus datos a sus socios del crimen organizado y no los protegerá de nada ni nadie”, advirtió.

Mientras algunos usuarios respaldaron su postura y defendieron el derecho a la protección de datos personales, otros consideraron que el registro de líneas podría ayudar a reducir delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y llamadas anónimas.

Gobierno perverso, ya no puede ser casualidad… están vendiendo tus datos a los delincuentes y ganando miles de millones con esto.



Por eso les urge que todo el dinero esté en cuentas de banco donde puedan ver quién tiene y quien no… y cuánto tiene. https://t.co/yfWJQuFxEa — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 8, 2026

La polémica de Salinas Pliego encendió el debate, quienes apoyan el registro de líneas telefónicas aseguran que la medida permitiría identificar a los responsables de delitos digitales y mejorar la seguridad en el país en general.

Algunos argumentan que tener datos vinculados a cada número celular facilitaría las investigaciones y reduciría el uso de teléfonos anónimos para actividades criminales, un problema que ha crecido en los últimos años para hacer todo tipo de estafas telefónicas.

Por otro lado, los críticos de la medida, entre ellos el multimillonario, señalan que este tipo de propuestas pueden poner en riesgo la protección de datos personales y vulnerar derechos fundamentales.