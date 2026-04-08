Las Águilas del América habría vivido tremendo susto durante su vuelo de regreso de Estados Unidos a México luego de que su avión tuviera que aterrizar de emergencia en la ciudad de Miami, Florida.

El periodista deportivo David Medrano informó este miércoles en sus redes sociales que se habría presentado una "falla en pleno vuelo" en el que viajaban las Águilas.

Esto tras haber despegado del aeropuerto de Nashville, ubicado en Tennessee, entidad donde ayer por la tarde jugaron el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions en el que quedaron 0-0 contra el equipo local.

Desde entonces los americanistas habrían estado varados en un aeropuerto de Miami.

¿Cuándo vuela de regreso el América?

Cerca del mediodía, Medrano actualizó el estatus de viaje del América y reveló que el equipo se negó a abordar el mismo avión pese a que fue reparado.

Ante ello, la directiva consiguió un vuelo chárter que saldrá hoy mismo cerca de las 6:00 de la tarde con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Zumpango, Estado de México.

¿Qué dijo la directiva del América tras cancelar su vuelo de regreso a la Ciudad de México?

Tras el último reporte del periodista, por su parte el Club emitió un comunicado en el que dio que tanto los jugadores como el staff se encuentran en un hotel mientras abordan su siguiente vuelo.

Además, revelaron los detalles del aterrizaje de emergencia.

"Fuimos informados que el sistema arrojaba una falla eléctrica, por tal motivo, como medida de precaución, la tripulación tomó la determinación de aterrizar la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami, lugar en el que tiene su base de mantenimiento".

Asimismo, en vísperas de la jornada 14 de Clausura 2026 de la Liga MX aclararon que nada de lo ocurrido "afecta la planeación del equipo de cara a su próximo encuentro, toda vez que este miércoles estaba previsto como día de descanso".

Club América informa sobre el retorno del plantel a México después de los Cuartos de Final en Champions Cup.



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¿Cuándo juega el América?

El calendario de la Liga MX indica que el próximo juego del América será el sábado 22 de abril.

Con dicho partido estrenarán el remodelado Estadio Azteca, ahora nombrado Banorte, tras un año de estar usando el Estadio Azulcrema como sede alterna.

EMERGENCIA

EL avion que traslada al América de Nashville a México presentó una falla en pleno vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami donde está varado el equipo. pic.twitter.com/L5VN5zYM04 — david medrano felix (@medranoazteca) April 8, 2026

La alineación Águila se enfrentará contra la Máquina Cementera del Cruz Azul en el marco del Torneo Clausura 2026 en la jornada 14 en busca de mantenerse dentro de los ocho lugares de la tabla para seguir perfilándose para la liguilla.

¿Cómo reaccionó la afición del América?

Entre los mensajes de enojo y decepción por el empate del Nashville FC vs América, la afición expresó a su manera su preocupación por el equipo.

" Que mala onda. Está bien que está jugando mal el equipo, pero no es pa'tanto ", escribió Juan Manuel Valdez.

"No salimos de una y entramos en otra", mencionó Osvaldo Reséndiz.

"Ya que se den una limpia", afirmó el usuario Miramontes.

¿Quiénes son los jugadores del América que quedaron varados tras el aterrizaje de emergencia?

No se han revelado los detalles si toda alineación que se enfrentó al Nashiville FC viajaban juntos o que parte del cuerpo técnico los acompañaba, pero estos son parte de los jugadores que disputaron el partido de ida en Tennesse.

Rodolfo Cota, portero

Ramón Juárez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Patricio Salas

Alex Zendejas

Raphael Veiga

Por el momento ningún integrante del equipo ha posteado en sus redes sociales más detalles del posible aterrizaje de emergencia que vivieron de regreso a nuestro país.