Julio "Profe" Ibáñez, reportero de deportes para TUDN, causó alarma entre sus seguidores luego de durante su última transmisión en vivo fue abruptamente interrumpida por la presencia de un hombre armado en su habitación. Tras este hecho se desconoce su paradero, aunque en medios se señala que podría estar encarcelado en Sudáfrica.

De acuerdo con sus redes sociales, en el marco del arranque de la Copa Mundial 2026, el "Profe" había viajado al sur de África para dar cobertura a esa selección de futbol luego de que será el rival de México en el partido inaugural el próximo 11 de junio, en el Estadio Banorte.

Dado que estaba en plena cobertura, el reportero ha estado activo en TikTok desde aquella parte del mundo.

¿Qué se ve en el video viral del live interrumpido de Julio "Profe" Ibáñez?

Los reportes en redes sociales indicaron que el incidente ocurrió el miércoles de la semana pasada cuando en pleno live sus seguidores preguntaron sobre lo que estaban viendo hasta que se cortó la transmisión.

En menos de un minuto se observa cómo se mueve la imagen mientras que en un instante el Profe enfoca que tras él hay un hombre con un arma larga al interior de su habitación de hotel.

A la vez se le escucha preguntar en inglés: "¿Qué está pasando?", sin que alguien responda y luego sin más se corta el live.

🤯🇿🇦 BREAKING: In South Africa, armed men broke into the hotel where Mexican journalist and TUDN reporter, Julio Ibáñez, was staying while covering Mexico’s first opponent in the World Cup.



He remains DETAINED and his current situation is UNKNOWN. 🚨



pic.twitter.com/kqDZMpf6qs — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 25, 2026

¿Hay relación entre el hombre armado y su presunta detención?

La grabación tomó fuerza en redes este 25 de marzo luego de que el periodista Carlos Ponce en su columna en Récord informara que al parecer Julio Ibáñez tiene una semana encarcelado en Sudáfrica.

En su reporte indicó que presuntamente el Profe fue detenido.

Sin que hasta el momento se conozca bajo qué circunstancias se dieron los hechos o si tiene alguna relación con el LIVE donde se ve a un hombre armado en el cuarto de hotel.

Dado que Julio Ibáñez forma parte del equipo de reporteros de Televisa, al parecer el equipo legal de esta empresa se estaría encargando del caso, además de que también estaría gestionando con las autoridades mexicanas los trámites para traerlo de regreso a México.

Hasta el momento, en las redes sociales del periodista de deportes no hay alguna postura de su familia o del medio para el que labora que confirmen los señalamientos o revelen el paradero del periodista mexicano.