La llegada del Mundial de la FIFA 2026 a la Ciudad de México marcará un hito histórico, pero también significará más caos sobre el caos para los capitalinos por la visita masiva de miles de extranjeros que vendrán a la CDMX a seguir de cerca los partidos, pero sobre todo por el aumento del tránsito vehicular que se prevé habrá.

En torno a esto último, autoridades de turismo y del gobierno de la ciudad están trabajando en una iniciativa que promete impulsar el home office para evitar que las personas tengan conflictos para llegar a sus destinos por el tránsito o por el retraso en los servicios de transporte público.

Según ha afirmado Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX, se está trabajando en la iniciativa del home office en conjunto con el sector empresarial para evitar el colapso en la movilidad de la ciudad durante toda la justa deportiva.

En una participación que sostuvo en Con los de Casa de El Universal, Frausto señaló que el objetivo de la iniciativa es disminuir aglomeraciones y evitar el colapso vial en puntos estratégicos de la ciudad durante la justa deportiva, no sólo en las sedes de juego, sino en toda la CDMX.

“Estamos trabajando con el empresariado para que, en los días de partido, por ejemplo, la gente pueda hacer oficina en casa”, señaló.

En una entrevista separada que hizo para Así las cosas, Frausto destacó que, a 92 días del arranque del Mundial, hay avances para “fomentar el trabajo en casa quien lo pueda hacer durante los días de partido”.

Las autoridades de la CDMX no son los únicos que proponen esta iniciativa. En un reciente tweet, el periodista deportivo Javier Alarcón apoyó que se implemente el home office en los días de partido, no sólo de la capital, sino de las otras dos ciudades sedes del Mundial en México, Guadalajara y Monterrey.

“Durante el Mundial, que sea obligatorio trabajar a distancia en Guadalajara, Monterrey y CDMX para la iniciativa privada en los días de juego. (Roles específicos y lo que se pueda del gobierno. Que el turismo se mueva sin atascos en la medida de lo posible y consuma”, escribió.

Hasta el momento no hay más detalles sobre la implementación del posible home office en el sector empresarial, al menos en la Ciudad de México.

En Nuevo León, el gobernador Samuel García ya había planteado declarar días feriados a las fechas en que haya partidos en Monterrey, pero no se ha hecho oficial.