El nombre de Selena Gomez ha estado sonando en redes sociales luego de que surgiera una extraña teoría que afirma fue reemplazada por las grandes élites por una actriz veterana de Grey’s Anatomy. ¿Qué se está diciendo?

De acuerdo con ciertas teorías conspirativas, la actriz y cantante, de 33 años, fue reemplazada por Geena Davis, de 70 años, conocida por su papel como la doctora Helman en Grey’s Anatomy y otros papeles relevantes en Beetlejuice, Thelma y Louis y Stuart Little.

Un video que circula en internet señala que hay evidencia de dicho reemplazo, ya que Selena ya no se parece a la Selena de hace unos años, y que incluso se ve más grande y con ciertos rasgos físicos parecidos a los de Davis.

“Selena ha cambiado por completo, ya no es la que conocíamos”, afirma la creadora del clip.

En el clip, la creadora destaca que Selena habla sin mover los labios al igual que Davis, además de que las dos tienen el mismo tono de voz.

Además, destaca que tienen rasgos similares como el mismo rostro circular, el color de piel y la forma de las cejas, los labios e incluso de los labios, por lo que es más evidente la forma en que ambas hablan.

Si esto suena descabellado e increíble para los fanáticos, la creadora afirma que hay tecnología capaz de cambiar el alma de un cuerpo y ponerla en otro.

“Hemos descubierto en los archivos que existe tecnología capaz de transferir un alma de un cuerpo a otro”, apuntó y dijo que esta práctica ya ha sido usada por otras celebridades y políticos a lo largo de los años.

“Hemos oído que esta es su forma de reencarnación, por eso muchas de estas celebridades y políticos se parecen mucho entre sí a lo largo de la historia, aunque sea en otros cuerpos”, sugirió.

Aunado a esto, se dice que el padre de Selena, Ricardo Joel Gomez, ha evitado compartir fotografías recientes de la cantante en Instagram debido a que sabe que la Selena Gomez que vemos hoy en día no es la real y que posiblemente la original ya haya muerto.

Cabe mencionar que Joel Gomez suele subir fotografías de su familia y de Selena, pero de hace varios años, cuando era pequeña o en alfombras rojas que datan de 2023 hacia atrás.

Hay más teorías que dicen que Selena Gomez murió y fue sustituida

Esta no es la única teoría sobre el reemplazo de Selena Gomez, por años ha circulado en internet afirmaciones no fundamentadas de que murió durante su noviazgo con Justin Bieber o que la original desapareció después de haber perdido al hijo que habría tenido con el cantante debido a las grandes élites se lo arrebataron para entregarlo al culto sexual de Jeffrey Epstein.

Otras teorías de conspiración dicen que fue reemplazada en 2017, en medio de sus luchas de salud; según dicen, Selena murió por complicaciones desencadenadas de su lupus y el trasplante de riñón que tuvo y fue sustituida por una doble para proteger su marca y su fanbase.

En numerosas ocasiones, Selena Gomez ha abordado el tema sobre su físico, así como aumento y pérdida de peso. Todos los cambios se los ha atribuido al lupus que padece y a que ya no es la misma joven de Disney, sino que ahora ya tiene 33 años y ha madurado.