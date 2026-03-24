Una jueza federal en California ha ordenado el regreso a Estados Unidos de una mexicana deportada a pesar de que estaba protegida por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), no tenía récord criminal y había vivido en el país por más de 25 años.

La jueza Dena Coggins ha dado al Gobierno del presidente Donald Trump un plazo de siete días para regresar al país a María de Jesús Estrada Juárez, de 42 años, deportada el pasado 19 de febrero 24 horas después de su arresto en Sacramento (California).

El caso de la mexicana llamó la atención pública tras ser detenida durante su entrevista para la tarjeta de residencia (green card), a pesar de contar con protección activa de DACA y no tener antecedentes penales.

Estrada Juárez se presentó el 18 de febrero a las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en la capital californiana, junto a su hija de 22 años y ciudadana estadounidense, para una entrevista de ajuste de estatus.

Sin embargo, los agentes de inmigración le tomaron las huellas e invocaron una orden de deportación de 1998, cuando era menor de edad y fue sacada en bus hasta la frontera de California y México en un viaje de más de 10 horas.

En su fallo, emitido la noche del lunes, Coggins ordenó al gobierno regresar la protección de DACA a la mexicana, tras determinar que el programa la protegía de la deportación.

Estrada Juárez ingresó sin inspección a Estados Unidos en diciembre de 1998 cuando tenía 15 años y fue expulsada del país. La inmigrante regresó nuevamente de forma indocumentada siendo menor de edad, se estableció en California y en 2012 obtuvo la protección de DACA, que estaba vigente el día de su arresto.

DACA fue establecido por el expresidente Barack Obama (2009-2017), y supuestamente protege a los inmigrantes de la deportación y les otorga un permiso válido para trabajar.

En su plan de deportaciones masivas, el Gobierno Trump ha detenido a cientos de personas amparadas bajo este programa. Al menos 270 amparados fueron expulsados del país de enero a septiembre de 2025, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).