¿Viajas por tierra a Estados Unidos? La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dice que los mexicanos con visa láser que entran al país por las garitas terrestres en el sur de California exentos del requisito del Permiso I-94, a menos que tengan la intención de permanecer en Estados Unidos más de 30 días y/o viajar más allá de 25 millas de la frontera, el equivalente a unos 40 kilómetros.

Es decir, si tienes visa láser puedes adentrarte en la zona fronteriza hasta 40 kilómetros. Pero si superarás este marcaje o te quedarás más de 30 días, sí debes tramitar tu permiso 1-94.

Recuerda que la visa láser no te permite trabajar ni estudiar en Estados Unidos.

¿Qué es la visa láser para viajar a Estados Unidos?

La visa láser o Tarjeta de cruce fronterizo (Border Crossing Card por su nombre en inglés) es una identificación del tamaño de una tarjeta de crédito que funciona como permiso de cruce y como visa de turismo para cruce aéreo a Estados Unidos.

Esta tarjeta laminada tiene los datos personales del viajero y su plus es que tiene tecnología mejorada que usa el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) para confirmar la identidad y la ciudadanía del viajero.

Al igual que la visa pegada al pasaporte, tiene la fecha de vencimiento al frente. Por lo general, la visa láser tiene una vigencia de 10 años y por cada entrada a Estados Unidos se puede permanecer hasta 6 meses en el país o lo que indique el oficial de CBP en el puerto de entrada.

¿A quién se otorga la visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo BCC?

La Embajada de Estados Unidos en México explica que la visa láser sólo se puede otorgar a ciudadanos mexicanos que hayan hecho su trámite de visa con su pasaporte mexicano.

Para obtenerla, deben hacer el trámite en un consulado de Estados Unidos en México o en la Embajada, ubicada en Ciudad de México. Sólo necesitas seguir los pasos que describimos en este enlace.

¿Para qué sirve una visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo BCC?

La visa láser es una visa de turismo. Así que se puede utilizar para visitar Estados Unidos por turismo, compras, para visita de familiares y también por motivos de negocios, como asistir a conferencias, convenciones, arreglar un patrimonio o negociar un contrato. También se puede usar para recibir tratamiento médico.

Cruzar por tierra con la Tarjeta de Cruce Fronterizo BCC

Las autoridades consulares explican que una de las principales ventajas de la visa láser es que se puede usar para cruzar directamente desde México a Estados Unidos por un puerto de entrada fronterizo sin la necesidad de presentar el pasaporte, pero sólo si el viaje es por una distancia limitada y por un máximo de 30 días.

“El límite para adentrarse es de 25 millas en Texas y California; 55 millas en Nuevo México y 75 millas en Arizona. Si se extenderá de esa área, deberá llevar su pasaporte y pedir el permiso I-94 apropiado al momento de entrar por la frontera”, anotan.

CBP dice que “por ley, un viajero foráneo deberá portar sus documentos de entrada, y si es requerido, el permiso I-94, todo el tiempo que permanezca dentro de los Estados Unidos”.

“Asimismo, en los filtros de inspección, agentes de la Patrulla Fronteriza revisan los documentos de entrada y el permiso I-94 de viajeros foráneos”, agregan.