¿Ya recibiste tu visa americana de turista? Una de las preguntas más frecuentes tras obtener el documento es: ¿Cuántas veces puedo viajar a Estados Unidos?

En teoría, puedes viajar las veces que quieras. Las autoridades de Estados Unidos no establecen un número específico de entradas. Hay personas que viajan cada mes a Estados Unidos por diferentes razones: turismo, compras, negocios, visita de familiares y no tienen problemas si justifican adecuadamente sus viajes.

No obstante, debes saber que tu visa de turista tiene una vigencia máxima de 10 años y que en cada entrada tienes permitido quedarte hasta 180 días, si así lo decide el oficial. También puede darte menos tiempo.

La mayoría de las veces, el oficial concede un tiempo de estancia de hasta 180 días (o 6 meses) en Estados Unidos con visa de turista. Indicará tu fecha límite de salida del país con un sello en tu pasaporte.

Si te conceden una estancia de hasta 6 meses, puedes disfrutar de Estados Unidos todo ese tiempo aunque en la entrevista sólo hayas dicho que ibas por una semana o un mes. Una vez que tienes concedido un periodo puedes aprovecharlo.

También puedes regresar a tu país en el tiempo que ya tenías programado a pesar de que te concedan medio año.

Ojo: También es posible que el oficial de CBP te de un periodo de estancia más corto. No rebases la fecha indicada con el sello en tu pasaporte.

Si sales de Estados Unidos en una semana y quieres regresar al siguiente mes no hay problema, pero recuerda que siempre tendrás que pasar por la entrevista con CBP.

Si viajas constantemente a Estados Unidos puede llegar a pasar que un oficial de Migración decida cuestionarte el porqué de tus entradas. Deberás responderle lo que te pregunte. Por ejemplo, cuántas veces has ingresado en el último, año, cuándo fue la última vez que entraste y hasta qué hiciste en cada actividad.

Si te has mantenido al margen de la ley, no deberías tener problemas.

Pero si entras y sales cada seis meses para hacer algo prohibido como trabajar o estudiar con visa de turista, entonces sí pueden cancelarte la visa.

Los oficiales de CBP se reservan el derecho de cancelarte la visa cuando consideren que le das un uso inadecuado.

Razones por las que pueden cancelarte la visa en un puerto de entrada

Vivir y trabajar en los Estados Unidos sin la documentación migratoria en regla.

Ayudar a cruzar gente o a sus familiares a Estados Unidos cuando no cuentan con la documentación migratoria necesaria.

Traer artículos prohibidos como armas, explosivos o drogas.

Traer sin declarar, al llegar o salir de México o Estados Unidos a través de los Puertos Fronterizos, más de $10,000.00 dólares en su persona, equipaje o vehículo.

Por aceptar asistencia pública del gobierno con papeles falsos.

Por permanecer en Estados Unidos más del tiempo autorizado en su Forma I-94.

No haber reportado de forma inmediata el robo o extravío de su visa al Consulado General de los Estados Unidos.

Estudiar en una escuela sin contar con la visa de estudiante.

Usar el carril SENTRI sin estar autorizado.