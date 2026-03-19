La convocatoria FLTA 2026 (Foreign Language Teaching Assistant) de Comexus ya está abierta y se posiciona como una de las mejores oportunidades para docentes mexicanos que desean crecer profesionalmente y vivir una experiencia académica en Estados Unidos. Este programa permite enseñar español en una universidad estadounidense durante nueve meses, mientras cursas estudios de posgrado, con todos los gastos cubiertos.

¿Qué es la beca FLTA de Comexus?

El programa FLTA está diseñado para maestros y maestras de inglés que se encuentran iniciando su carrera docente. Su objetivo es fortalecer la enseñanza del español en instituciones educativas de Estados Unidos y, al mismo tiempo, impulsar la formación profesional de los participantes.

Los becarios seleccionados viven dos semestres académicos en una universidad estadounidense y colaboran como asistentes de enseñanza dedicando 20 horas por semana a actividades como:

Impartir clases de español.

Coordinar clubes de conversación.

Participar en mesas de discusión en centros de idiomas.

Organizar actividades culturales para difundir la cultura mexicana.

¿Quiénes pueden aplicar a la beca?

Para participar en la convocatoria FLTA 2026, debes cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

Ciudadanía mexicana (sin doble nacionalidad con Estados Unidos).

No vivir en Estados Unidos durante la solicitud y selección.

No haber residido en Estados Unidos por más de un año en los 5 años previos al cierre.

Requisitos académicos y documentales

Título y kardex de todos los grados académicos (promedio mínimo de 8).

CV en inglés que compruebe entre 2 y 7 años de experiencia frente a grupo en la enseñanza del inglés.

TOEFL (550 ITP / 213 CBT / 79 IBT) o IELTS 6 vigente.

Pasaporte mexicano o INE.

Tres recomendantes institucionales que deberán subir sus cartas en inglés antes del cierre de la convocatoria.

Cierre de la convocatoria: 26 de junio de 2026.

¡La convocatoria FLTA 2026 ya está abierta! 🚀



Enseña español y realiza estudios en EE. UU. durante 9 meses. Dirigida a docentes de inglés con máx. 7 años de experiencia frente a grupo.



🗓️ Cierre: 26 de junio, 2026.

📍 Bases y registro: https://t.co/7X5nsIda9h#FLTA pic.twitter.com/dwLIgkxCHM — COMEXUS Fulbright-García Robles (@Comexus) March 6, 2026

¿Qué beneficios ofrece esta beca?

La beca FLTA 2026 es considerada una de las más completas porque cubre prácticamente todos los gastos que implica estudiar y trabajar en Estados Unidos. Los apoyos incluyen:

Manutención mensual .

. Alojamiento y alimentación en la universidad anfitriona.

Colegiatura para hasta 2 cursos de posgrado por semestre.

Boleto de avión redondo.

Seguro médico complementario.

Apoyo en el trámite de la visa J

Gracias a estos beneficios, los becarios pueden concentrarse por completo en su crecimiento profesional, académico y cultural, sin preocuparse por gastos adicionales.

¿Qué podrás estudiar durante tu estancia?

Cada becario puede cursar hasta dos materias de nivel posgrado cada semestre, en áreas de interés relacionadas con su formación. Esto permite que los participantes desarrollen nuevas competencias, amplíen su currículo y fortalezcan su perfil docente.

¿Por qué vale la pena aplicar?

La beca FLTA es ideal si buscas:

Mejorar tus habilidades docentes.

Fortalecer tu dominio del inglés.

Vivir una experiencia multicultural única.

Acceder a formación de posgrado en Estados Unidos .

. Expander tu red profesional.

Al regresar a México, los exbecarios suelen contar con un perfil académico más sólido, experiencia internacional y nuevas oportunidades laborales en instituciones educativas y culturales.

¿Dónde pedir más información?

Comexus ofrece atención personalizada a través del correo: becas@comexus.org.mx.