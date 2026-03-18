La visa J-1 es un tipo de visa de estudiante que el gobierno de Estados Unidos ofrece para participantes en programas de intercambio. Esta visa está diseñada para fomentar el intercambio de personas, conocimientos y habilidades en los campos de la educación, las artes y las ciencias.

Aunque comúnmente se asocia con estudios universitarios, la visa J-1 también es utilizada por quienes desean trabajar como niñeras Au Pair en Estados Unidos y sirve para tener experiencias como un trabajo de verano en USA o una estancia como investigador o profesor.

El Departamento de Estado publicó las categorías de visitante de intercambio que aplican con visa J1. Toma nota:

Au pair (niñeras) y EduCare

Consejero de campamento

Visitante del gobierno

Interno

Visitante internacional (uso del Departamento de Estado)

Médico

Profesor e investigador

Becario de corto plazo

Especialista

Estudiante, colegio/universidad

Estudiante, secundaria

Viajes de trabajo de verano

Maestro

Aprendiz

Para obtener una visa J-1, debes seguir estos pasos

Solicitar y ser aceptado en un programa de intercambio: Debes ser admitido en un programa de intercambio en Estados Unidos a través de una organización patrocinadora designada. Puedes ver los programas y organizaciones en este enlace .

Registrar en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS): Una vez aceptado, debes registrarte en el SEVIS y pagar la tarifa SEVIS I-901.

Completar la solicitud DS-160 en línea: Luego, imprime la página con tu folio para llevarla a tu entrevista en el consulado.

Asistir a la entrevista consular: Durante la entrevista, deberás presentar varios documentos, como un pasaporte válido (con al menos 6 meses de vigencia), la confirmación DS-160, el pago de la solicitud, el certificado de elegibilidad para el estado de visitante de intercambio y el formulario DS-2019 proporcionado por el patrocinador y generado por SEVIS.

Programas de capacitación o pasantía: Si participas en uno de estos programas, también deberás presentar el formulario DS-7002. Los aprendices o pasantes requerirán el DS-7002.

Es importante expedir la visa J-1 con suficiente antelación antes del inicio del programa. Además, ten en cuenta que los visitantes de intercambio no pueden ingresar a Estados Unidos hasta 30 días antes de la fecha inicial del programa.

Finalmente, si aceptas participar en un programa de visitantes de intercambio y cumples con las condiciones, estarás sujeto al requisito de pasar dos años de presencia física en tu país de origen al finalizar el programa. Esto se basa en la Sección 212(e) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.