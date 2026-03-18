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Laes un tipo de visa de estudiante que el gobierno de Estados Unidos ofrece para participantes en programas de intercambio. Esta visa está diseñada para fomentar el intercambio de personas, conocimientos y habilidades en los campos de la educación, las artes y las ciencias.

Aunque comúnmente se asocia con estudios universitarios, la visa J-1 también es utilizada por en Estados Unidos y sirve para tener experiencias como un trabajo de verano en USA o una estancia como investigador o profesor.

El Departamento de Estado publicó las categorías de visitante de intercambio que. Toma nota:

  • Au pair (niñeras) y EduCare
  • Consejero de campamento
  • Visitante del gobierno
  • Interno
  • Visitante internacional (uso del Departamento de Estado)
  • Médico
  • Profesor e investigador
  • Becario de corto plazo
  • Especialista
  • Estudiante, colegio/universidad
  • Estudiante, secundaria
  • Viajes de trabajo de verano
  • Maestro
  • Aprendiz

Para obtener una visa J-1, debes seguir estos pasos

Solicitar y ser aceptado en un programa de intercambio: Debes ser admitido en un a través de una organización patrocinadora designada. Puedes ver los .

Registrar en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS): Una vez aceptado, debes registrarte en el SEVIS y pagar la tarifa SEVIS I-901.

Completar la solicitud DS-160 en línea: Luego, imprime la página con tu folio para llevarla a tu entrevista en el consulado.

Asistir a la entrevista consular: Durante la entrevista, deberás presentar varios documentos, como un pasaporte válido (con al menos 6 meses de vigencia), la, el pago de la solicitud, el certificado de elegibilidad para el estado de visitante de intercambio y el formulario DS-2019 proporcionado por el patrocinador y generado por SEVIS.

Programas de capacitación o pasantía: Si participas en uno de estos programas, también deberás presentar el formulario DS-7002. Los aprendices o pasantes requerirán el DS-7002.

Es importante con suficiente antelación antes del inicio del programa. Además, ten en cuenta que los visitantes de intercambio no pueden ingresar a Estados Unidos hasta 30 días antes de la fecha inicial del programa.

Finalmente, si aceptas participar en un programa de visitantes de intercambio y cumples con las condiciones, estarás sujeto al requisito de pasar dos años de presencia física en tu país de origen al finalizar el programa. Esto se basa en la Sección 212(e) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

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