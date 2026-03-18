Si tu meta es establecerte de forma permanente en Alberta, el Alberta Advantage Immigration Program (AAIP) es la vía oficial del Gobierno de Alberta para nominar a trabajadores y sus familias a la residencia permanente de Canadá, con base en necesidades reales del mercado laboral provincial. La nominación provincial permite luego solicitar la residencia permanente ante el Gobierno de Canadá (IRCC).

Te explicamos cómo funciona AAIP y en qué consisten cuatro rutas clave para perfiles de trabajo:

Tourism and Hospitality Stream (Turismo y hostelería)

Alberta Opportunity Stream

Alberta Express Entry Stream

Rural Renewal Stream (Renovación Rural)

¿Cómo funciona AAIP, paso a paso?

Expresión de Interés: Los flujos para trabajadores operan con un sistema de EOI (perfil con puntaje hasta 100 puntos) que pondera factores de capital humano (educación, idiomas, experiencia) y económicos. Presentar un EOI es gratuito; si eres invitado, entonces sí presentas la solicitud completa. Requisitos de idioma mínimos para poder presentar EOI: CLB/NCLC ≥4 en las cuatro habilidades (inglés o francés).

Invitación y solicitud: Si tu EOI es seleccionado, completas la solicitud en el portal AAIP y cargas documentos (pasaporte, pruebas de idioma, constancias de empleo y oferta laboral en Alberta, cuando aplique). AAIP puede pedir documentos adicionales y no garantiza aprobación automática.

Pago de tasas: La tarifa de solicitud para los worker streams (Opportunity, Express Entry, Rural Renewal y Tourism & Hospitality) es $1,500 CAD por solicitud.

Con la nominación provincial, tú (y cónyuge/pareja e hijos dependientes) pueden solicitar la residencia permanente a IRCC. La decisión final de PR es federal y requiere cumplir exámenes médicos, penales y de seguridad.

Requisitos comunes que AAIP suele verificar

Identidad y estatus: Pasaporte vigente; en flujos para trabajadores, oferta de empleo en Alberta y/o experiencia laboral en Alberta según corresponda.

Idioma: Prueba oficial válida (por ejemplo, IELTS/CELPIP o pruebas en francés) con los mínimos indicados; AAIP no acepta “One Skill Retake”.

Puntaje EOI: Hasta 100 puntos. Factores como educación, idioma, experiencia, edad y familia en Alberta suman puntos.

Los detalles exactos de elegibilidad varían por flujo. Siempre verifica los criterios específicos dentro de cada stream.

Tourism and Hospitality Stream (Turismo y hostelería)

¿Para quién es? Para trabajadores en ocupaciones del sector turismo y hostelería que cuenten con una oferta de trabajo en Alberta y busquen nominación para Residencia Permanente a través de AAIP.

Aunque AAIP publica historiales de invitaciones para su Express Entry Stream, el Tourism & Hospitality Stream existe como flujo de trabajador con su propia vía de aplicación y tarifa oficial dentro de AAIP.

2) Alberta Opportunity Stream (AOS)

¿Para quién es? Para trabajadores extranjeros temporales que ya están trabajando en Alberta con una oferta de trabajo elegible en la provincia y que quieren transitar a residencia permanente.

3) Alberta Express Entry Stream

¿Para quién es? Para candidatos que ya están en el pool federal de Express Entry y que reciben una Notificación de Interés de Alberta con base en prioridades provinciales. Tras la nominación de Alberta, el candidato presenta su solicitud de residencia permanente ante IRCC.

4) Rural Renewal Stream (Renovación Rural)

¿Para quién es? Para personas con oferta de trabajo en una comunidad rural designada de Alberta que ha obtenido la “community designation” y que, tras un proceso local, emite una carta de aval al candidato.

Costos, portal y documentación

Tarifas oficiales (worker streams): $1,500 CAD por solicitud (aplica a Opportunity, Express Entry, Rural Renewal y Tourism & Hospitality). Otros servicios administrativos, como reemisión de nominación, cartas de apoyo para work permit.

Portal AAIP: Mantén el mismo correo de tu cuenta Alberta.ca durante todo el proceso; evita crear cuentas duplicadas si hay problemas técnicos y sigue la guía oficial de soporte del portal.

Checklist documental: Pasaporte, prueba de idioma válida (inglés o francés), oferta laboral/contrato con elementos mínimos (título del puesto, duración, salario base), recibos de pago recientes cuando trabajas en Alberta, entre otros.

Consejos prácticos para aumentar tus probabilidades

Idioma primero: Sube tu nivel de CLB/NCLC por encima del mínimo de 4. En la rejilla EOI, más idioma = más puntos.

Experiencia en Alberta: Tener más de 6 meses de experiencia en Alberta suma más puntos que experiencia en otra provincia.

Familia en Alberta: Padre/madre, hijo/a o hermano/a residentes permanentes o ciudadanos en Alberta agregan puntos.

Documentos impecables: Sube traducciones certificadas y respeta el formato y la información mínima exigidos por AAIP; un expediente incompleto puede no ser aceptado.