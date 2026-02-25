¿Te gustaría trabajar en Canadá? El país abre una nueva ventana de oportunidades para profesionistas, trabajadores especializados y personal altamente calificado que desee obtener la residencia permanente.

Como parte de su estrategia para “retomar el control de la inmigración” y mantenerla en niveles sostenibles, el país ha anunciado nuevas categorías dentro del sistema Express Entry que priorizará perfiles con experiencia en sectores cruciales para su economía.

Según el reciente comunicado del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC), Canadá busca equilibrar sus necesidades laborales con un crecimiento migratorio “responsable”. “Canadá está retomando el control para que la inmigración vuelva a niveles sostenibles, a la vez que garantiza que siga apoyando la economía”, señalan.

La ministra Lena Metlege Diab dio a conocer las categorías 2026 del sistema Express Entry, diseñadas para atraer talento que responda a las carencias más urgentes del mercado laboral. Estas incluyen:

1. Médicos extranjeros con experiencia laboral en Canadá: Una nueva categoría que reconoce la urgente necesidad de profesionales del sector salud.

2. Investigadores y altos directivos con experiencia laboral en Canadá: Un movimiento estratégico para fortalecer la innovación, la gestión organizacional y la competitividad global.

3. Trabajadores del sector transporte: Especialmente pilotos, mecánicos de aeronaves e inspectores.

4. Militares extranjeros altamente calificados: Médicos militares, enfermeras, pilotos.

Estas nuevas rutas de selección se suman a las prioridades establecidas el año anterior.

Canadá continuará invitando candidatos con alto dominio del francés y experiencia en sectores previamente definidos, incluyendo:

Profesiones

Enfermeras.

Dentistas.

Farmacéuticos.

Psicólogos.

Quiroprácticos.

Oficios

Carpinteros.

Fontaneros.

Maquinistas.

La ministra Diab destacó el objetivo principal de estos cambios: asegurar que los nuevos residentes puedan integrarse rápidamente al mercado laboral canadiense. En sus palabras:

“Al perfeccionar Express Entry para centrarnos en las habilidades que nuestras comunidades realmente necesitan, estamos fortaleciendo nuestro mercado laboral, apoyando las prioridades provinciales y garantizando que los recién llegados puedan contribuir desde el primer día”.

Las primeras invitaciones para médicos extranjeros con experiencia laboral en Canadá se emitirán en los próximos días.

Uno de los elementos más importantes del comunicado es que la inmigración representa casi el 100% del crecimiento de la fuerza laboral de Canadá. Esto explica la urgencia de atraer talento específico para sectores donde la escasez es crítica.

Para quienes buscan emigrar, Express Entry continúa siendo la vía emblemática, gestionando solicitudes para:

Programa Federal de Trabajadores Calificados.

Programa Federal de Oficios Calificados.

Clase de Experiencia Canadiense.

Parte del Programa de Nominados Provinciales.