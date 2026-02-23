TE RECOMENDAMOS
Si estás preparando un viaje para este año, debes saber que el pasaporte mexicano en 2026 no solo subió de precio, sino que también tiene un proceso de citas más accesible y opciones de pago ampliadas. Además, algunos requisitos cambiaron: ciertos documentos siguen siendo obligatorios, otros ya no son necesarios y algunos solo se solicitan en casos específicos.
Aquí te explicamos qué documentos sí necesitas, cuáles ya no, cómo funciona el trámite y cuánto cuesta según la vigencia que elijas.
¿Para qué sirve el pasaporte mexicano?
El pasaporte mexicano es una identificación oficial válida en todo el mundo y, además, te permite recibir protección y asistencia consular en caso de emergencia en el extranjero. Por eso es indispensable para viajar fuera del país.
Costos del pasaporte mexicano en 2026
Tarifa general
- 1 año: $920 MXN.
- 3 años: $1,795 MXN.
- 6 años: $2,440 MXN.
- 10 años: $4,280 MXN.
Con descuento del 50%
Aplica para personas con discapacidad, personas mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Los precios con descuento quedan así:
- 1 año: $460 MXN.
- 3 años: $900 MXN.
- 6 años: $1,220 MXN.
- 10 años: $2,140 MXN.
Cómo agendar tu cita para tramitar el pasaporte en 2026
Puedes hacerlo por teléfono, internet o WhatsApp. En todos los casos necesitarás tu CURP, datos personales y posteriormente imprimir el formato de pago.
Por teléfono
Elige la oficina de la SRE donde realizarás el trámite.
Ten lista tu CURP, una hoja y un bolígrafo.
Llama al 55 893 (24827) de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.
Sigue las instrucciones.
Confirma tu CURP y datos personales.
Recibirás un correo con tus formatos para imprimir y pagar en el banco.
Por internet
Entra a citas.sre.gob.mx e inicia sesión con LlaveMx o correo electrónico.
Llena tu pre-registro con CURP y datos personales.
Elige tipo y vigencia del pasaporte.
Selecciona fecha y oficina disponible.
Confirma tus datos.
Recibirás por correo el formato de pago.
Por WhatsApp
Guarda el número (+52) 55893-24827.
Escribe “Hola”.
Sigue las instrucciones del chatbot.
Confirma CURP y datos.
Te enviarán un correo con el formato de pago.
Bancos autorizados para pagar el pasaporte (2026)
Puedes pagar en cualquiera de los siguientes bancos:
Banjercito, Banorte, BBVA, Banamex, BanBajío, HSBC, Santander, ScotiaBank, Banco Multiva, BanRegio, Afirme, Mifel, Inbursa, MUFG, RBS, Bank of America, ING y Bansi.
¿Qué documentos necesitas realmente para tramitar el pasaporte en 2026?
Una vez que tienes cita, debes presentar lo siguiente:
1. Acreditar la nacionalidad mexicana
La SRE primero busca tu información en sus bases de datos. Si la encuentra, ya no necesitas llevar acta de nacimiento.
2. Identificación oficial vigente (original)
Puede ser:
- Credencial para votar (INE).
- Matrícula consular.
- Licencia de conducir, entre otras aceptadas.
3. Comprobante de pago original sellado por el banco
Asegúrate de llevarlo.
4. Hoja de confirmación de la cita
Para menores de edad:
- Presencia de ambos padres.
- Identificación oficial de los dos.
¿Qué documentos ya no te piden?
Fotografías: Ya no debes llevarlas; te toman la foto digital el día de tu cita.
Si tu nacionalidad fue verificada automáticamente. Ya no debes llevar acta de nacimiento ni CURP certificada.
Solo deberás presentar uno de estos documento si NO se pudo verificar tu nacionalidad:
- Acta de nacimiento
- Certificado de nacionalidad mexicana
- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento
- Carta de naturalización
- Cédula de identidad ciudadana
- Certificado de matrícula consular
El día de tu cita:
Llega 15 minutos antes.
Lleva tu identificación, comprobante de pago, hoja de cita y, si aplica, tu acta de nacimiento.
Informa en la entrada que ya tienes cita.
Sigue las instrucciones y acomoda tus documentos como te indiquen.
Te tomarán foto, huellas dactilares y lectura de iris.
Espera entre 10 y 60 minutos.
Te entregan tu pasaporte el mismo día.
El proceso para obtener el pasaporte mexicano en 2026 es más accesible y moderno. Los requisitos se han simplificado, ya no necesitas fotografías y algunos documentos solo se presentan si el sistema no los encuentra.
