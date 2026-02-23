Si estás planeando viajar a Estados Unidos en 2026, uno de los requisitos indispensables es contar con una visa que te permita ingresar legalmente al país. Para la mayoría de los visitantes extranjeros, la opción más común es la visa B1/B2, un documento que autoriza la entrada como turista y también para actividades no remuneradas, como asistir a conferencias, visitas médicas, reuniones profesionales o convivir con familiares.

Sin embargo, antes de llegar a ese punto, es importante entender un aspecto que suele generar confusión —y frustración— entre los solicitantes: el pago de la visa no se reembolsa, incluso si esta es negada.

¿Cuánto cuesta solicitar la visa B1/B2?

El proceso inicia con el llenado de la solicitud DS-160 y continúa con el pago correspondiente, que en 2026 es de 185 dólares para la visa de turista. Este pago es obligatorio para poder agendar tus citas en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y en el consulado.

Una vez completadas esas etapas, un oficial consular será quien decida si aprueba o rechaza tu visa, con base en una breve entrevista donde evalúa principalmente:

Tu solvencia económica.

Tus lazos familiares, laborales o patrimoniales con tu país de origen.

La credibilidad de tu propósito de viaje.

Si el oficial considera que no cumples con los requisitos, la visa será negada.

¿Por qué no me devuelven el dinero si me rechazan la visa?

Aquí llega la parte que muchos desconocen: el pago no se devuelve, sin importar el resultado de tu solicitud.

El propio Departamento de Estado de Estados Unidos lo deja muy claro: lo que el solicitante paga es la tarifa de procesamiento de la solicitud, no la fabricación del visado. En otras palabras, el desembolso cubre el análisis completo de tu caso, desde que llenas el formulario hasta que el oficial consular toma una decisión.

Por lo tanto, incluso si tu visa es rechazada bajo la sección 214(b) —la causa más común— ese dinero no puede recuperarse porque tu solicitud fue procesada de principio a fin.

Y si decides volver a intentarlo, deberás cubrir nuevamente los 185 dólares, pues cada solicitud es un trámite independiente.

Este principio aplica también para otras categorías de visa, no solo para la B1/B2: ninguna tarifa es reembolsable.

Otros aspectos importantes sobre el pago de la visa

Además de lo anterior, hay otros detalles que conviene conocer para evitar pérdidas innecesarias:

No puedes revender tu pago

Los comprobantes de pago no son transferibles ni negociables. Cada recibo está asociado a una solicitud personal.

Tienes un año para usar tu pago

Desde el momento en que realizas el pago tienes 365 días para agendar tus citas. Si dejas pasar ese periodo, pierdes el derecho a utilizarlo y tendrás que pagar nuevamente.

Formas de pago permitidas

En México, actualmente puedes pagar los 185 dólares de la visa de estas formas:

En efectivo en Scotiabank o BanBajío.

Por transferencia electrónica SPEI desde cualquier banco hacia BanBajío.

Las instrucciones para pagar por SPEI se generan al momento de agendar la cita.

Costo de entrega de la visa

Además de la tarifa consular, los solicitantes deben cubrir el costo de envío del documento:

$400 pesos mexicanos si deseas recibirlo en un domicilio (según cobertura).

$320 pesos mexicanos si lo recoges en una sucursal de DHL.

En resumen: no es un cobro por “la visa”, sino por el análisis de tu solicitud. El pago de la visa puede sentirse elevado, especialmente si el resultado no es el esperado. Pero es importante entender que esta tarifa cubre el trabajo administrativo y consular que implica revisar tu caso. Por eso, aunque la visa sea negada, el monto no puede reembolsarse.

Si vas a iniciar el trámite, lo mejor es prepararte bien, conocer los requisitos y asegurarte de cumplir con los criterios que evalúan los oficiales consulares. Así, aumentas tus posibilidades de que tu inversión rinda frutos.